Trophi förvärvar i centrala Linköping

Trophi har tecknat avtal om att förvärva Automaten 11 i Linköping – en centralt belägen livsmedelsfastighet i Vasastaden med Hemköp som hyresgäst samt ett garage med 224 garageplatser.

Hemköpsbutiken omfattar en uthyrningsbar yta om totalt 2 013 kvm och säljare är Botrygg AB, som uppförde fastigheten 2016. Fastigheten tillträddes den 15 december 2025.

– Förvärvet stärker vår närvaro i Linköping och adderar en välpresterande livsmedelsbutik på ett centralt läge med god tillgänglighet. Kombinationen av Hemköp och garageplatser passar väl in i vår växande portfölj, säger Johan Augustsson, vd på Trophi Fastighets AB.