Trophi förlänger med Ikea i Uppsala

Trophi har förlängt hyresavtalet med Ikea i Uppsala. Varuhuset, som omfattar cirka 4.000 kvadratmeter i Boländerna, är ett tillfälligt varuhus för Ikea efter att deras befintliga i Uppsala fick stänga akut på grund av byggfel.

Bakgrunden till förlängningen är att Ikea fortsatt håller sitt ordinarie varuhus i Boländerna stängt. Det tillfälliga varuhuset, som öppnade i juni, har därmed fortsatt en viktig funktion för att möta kundernas behov.

– Vi är glada att kunna erbjuda Ikea en flexibel butikslösning som möjliggör fortsatt närvaro i Uppsala medan varuhuset är stängt. Det här är vårt första samarbete med Ikea och vi ser mycket positivt på att kunna utveckla relationen vidare, säger Jan Björk, vd på Trophi Fastighets AB.

Det aktuella varuhuset ligger i handelsområdet Boländerna, Uppsala, där Trophi äger flera fastigheter inom dagligvaru- och detaljhandel.

