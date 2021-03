Triss i sport och fritid när Castellum hyr ut 3.100 kvm i Uppsala

Efter den stora skolbranden i Gottsunda hösten 2018 förlorade stadens hängivna boulespelare samlingspunkten Uppsala Boulehall. Castellum kunde erbjuda ett nytt hem på Fyrislundsgatan 68 i ett lättillgängligt läge med fina grönområden. För närvarande pågår anläggning av själva boulebanorna, med beräknad spelstart i sommar.

-Castellums lokaler är väl lämpade för att ställa om till en ny boulehall, och vår ambition är att de ska bli minst lika bra som de tidigare lokalerna, säger Maria Patel (s), ordförande i idrott- och fritidsnämnden i Uppsala kommun som hyr 1.700 kvadratmeter.

Uppsala Danscenter har lärt tusentals uppsalabor att dansa. Man har närmare 2 000 elever per termin och erbjuder runt 150 klasser i veckan. För att utveckla verksamheten krävdes nya och bättre lokaler. Med Castellum som hyresvärd sade det klick direkt.

-Vi hittade vår drömlokal. Direkt efter första visningen på Vaksalagatan 10 kände vi att platsen var perfekt och tillsammans med Castellum ser vi fram emot att växa i många år framöver, säger Carlos Lopez som är vd för Uppsala Danscenter som hyr 750 kvadratmeter.

Specialistbutiken GolfUppsala har under många år huserat på Stålgatan 8 men är nu nyinflyttade hos Castellum på Fyrislundsgatan 68 – en tre gånger så stor lokal på 660 kvadratmeter. Den nya lokalen ger utrymme för sex golfsimulatorer där ”vem som helst” kan spela på exempelvis St Andrews Old Course eller Augusta National, virtuellt men väldigt verklighetstroget.

-Det känns mycket bra att kunna möta det ökade trycket från stadens golfkunder. Vi är supernöjda med vår nya lokal, säger Jonas Ekström, vd för GolfUppsala.