Trio klurar på tusen bostäder – och kan rädda Jernhusen
Lanserar stor projektidé på gränsen mellan Solna och Stockholm
Lanserar stor projektidé på gränsen mellan Solna och Stockholm
New Yorks största bostadiseringsprojekt. Bärande stålpelare på våning 21 har deformerats.
Staten kräver tillbaka lämnat stöd om 81 mkr. Inte första gången återkrav ställs.
Har 40 miljarder i fastighetsvärde. Bygger nu förvaltningsorganisation.
Se bilderna på påkostade lägenheterna på Kungsholmen.
Det har varit en seg marsch mot gränsen de senaste åren, men nu är den passerad.
Expertduo tycker att incitamenten styr fastighetsbranschen åt motsatt håll.
Tecknat hyresavtal med radarteknikföretag.
Förvärvar en 40 våningar hög kontorsfastighet.
Blir ett nav för hela Norrland.
Samma skattepengar, olika förutsättningar.
Åklagaren yrkar även på företagsbot och näringsförbud. Läs om hur belastningen i närområdet överskridits.
Fastighetsportföljen består av åtta fastigheter i Stockholmsområdet. FV berättar om fastigheterna.
Tio fastigheter, via sex transaktioner.
20 av kaféerna finns i Stockholmsområdet.