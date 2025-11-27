Trio bildar Selegio – satsar på handelsfastigheter

Redito grundar Selegio Fastigheter tillsammans med PRI Pensionsgaranti och Lantmännen Fastigheter. Det nya bolaget ska investera i handelsfastigheter i Sverige. Carl Strufve är vd för det nya bolaget.
Redito har sedan 2012 grundat ett flertal fastighetsbolag inom handel, lager, lätt industri och bostäder. Det nya bolaget Selegio kommer att ha sitt fokus på handelsplatser i hela Sverige.
– I första hand tittar vi på lågpris- och dagligvaruankrade handelsplatser, säger Carl Strufve till Fastighetsvärlden.
– Redito har ett starkt team med lång erfarenhet från investeringar, förvaltning och utveckling inom handelssegmentet i Norden. Tillsammans med PRI och Lantmännen Fastigheter kommer vi att bygga ett fastighetsbolag där kvalitet, kundfokus och långsiktighet är ledord, säger Patrik Hegbart, delägare och medgrundare av Redito.
Målsättning är att inledningsvis bygga upp en fastighetsportfölj med ett värde på åtminstone 2 miljarder kronor. Bolaget leds av VD Carl Strufve, med bakgrund som Nordenchef för Grosvenor Europe och mångårig erfarenhet från Unibail-Westfield och Atrium-Ljungberg.
– För PRI utgör delägandet i Selegio en långsiktig investering med målet att skapa god avkastning för våra ägarföretag. Reditos gedigna erfarenhet och omfattande kompetens spelar en avgörande roll i den här typen av investeringar. I det här segmentet hittar vi attraktiva direktavkastningar som har visat sig motståndskraftiga under ekonomiska svängningar, säger Peter Ragnarsson, ansvarig för alternativa investeringar på PRI.
– Lantmännen Fastigheter är ett av Sveriges större fastighetsbolag. Vi förvaltar och utvecklar koncernens produktionsfastigheter och kontor, samt en växande andel externa fastigheter. Genom delägarskap i Selegio stärker vi vår position inom handelssegmentet och får tillgång till Reditos erfarenhet, vilket skapar förutsättningar för ökad avkastning till våra ägare – de svenska lantbrukarna, säger Joachim Haas, VD Lantmännen Fastigheter.
Att ta in delar av Lantmännen Fastigheter bestånd, som delvis innehåller handelsfastigheter, är inte aktuellt i nuläget.
– Vi har inte gjort något förvärv än, men räknar med att göra vårt första förvärv under början av nästa år, säger Carl Stufve till FV
Rådgivare i processen har varit Kilpatrick och TM & Partners.