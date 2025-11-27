Trio bildar Selegio – satsar på handelsfastigheter

Redito grundar Selegio Fastigheter tillsammans med PRI Pensionsgaranti och Lantmännen Fastigheter. Det nya bolaget ska investera i handelsfastigheter i Sverige. Carl Strufve är vd för det nya bolaget.

Annons
Carl Strufve.
Visa faktaruta

Redito har sedan 2012 grundat ett flertal fastighetsbolag inom handel, lager, lätt industri och bostäder. Det nya bolaget Selegio kommer att ha sitt fokus på handelsplatser i hela Sverige.

– I första hand tittar vi på lågpris- och dagligvaruankrade handelsplatser, säger Carl Strufve till Fastighetsvärlden.

– Redito har ett starkt team med lång erfarenhet från investeringar, förvaltning och utveckling inom handelssegmentet i Norden. Tillsammans med PRI och Lantmännen Fastigheter kommer vi att bygga ett fastighetsbolag där kvalitet, kundfokus och långsiktighet är ledord, säger Patrik Hegbart, delägare och medgrundare av Redito.

Målsättning är att inledningsvis bygga upp en fastighetsportfölj med ett värde på åtminstone 2 miljarder kronor. Bolaget leds av VD Carl Strufve, med bakgrund som Nordenchef för Grosvenor Europe och mångårig erfarenhet från Unibail-Westfield och Atrium-Ljungberg.

–  För PRI utgör delägandet i Selegio en långsiktig investering med målet att skapa god avkastning för våra ägarföretag. Reditos gedigna erfarenhet och omfattande kompetens spelar en avgörande roll i den här typen av investeringar. I det här segmentet hittar vi attraktiva direktavkastningar som har visat sig motståndskraftiga under ekonomiska svängningar, säger Peter Ragnarsson, ansvarig för alternativa investeringar på PRI.

–  Lantmännen Fastigheter är ett av Sveriges större fastighetsbolag. Vi förvaltar och utvecklar koncernens produktionsfastigheter och kontor, samt en växande andel externa fastigheter. Genom delägarskap i Selegio stärker vi vår position inom handelssegmentet och får tillgång till Reditos erfarenhet, vilket skapar förutsättningar för ökad avkastning till våra ägare – de svenska lantbrukarna, säger Joachim Haas, VD Lantmännen Fastigheter.

Att ta in delar av Lantmännen Fastigheter bestånd, som delvis innehåller handelsfastigheter, är inte aktuellt i nuläget.

– Vi har inte gjort något förvärv än, men räknar med att göra vårt första förvärv under början av nästa år, säger Carl Stufve till FV

Rådgivare i processen har varit Kilpatrick och TM & Partners.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

”Ska ha 100.000 kvadratmeter om fem år”

Homan Tehrani, vd Ioffice, anser att branschen, efter att ha studsat tillbaka, behöver börja växa igen.

Sista chansen: Gratis nedladdning av magasin

Erbjudandet gäller endast november månad ut.

Nya Lynea utökar med 08-köp

Brunswicks och Blackstones nya bolag gör sin andra investering.
Krönika

”Gyllene tillfälle att lära av europeiska marknaden”

Maria Svensson Wiklander om hur coworkingbranschen utvecklas i Europa och hur Sverige kan lära sig av mogna marknader i Storbritannien och Frankrike.

Så mycket höjs hyrorna i Stockholm

Berör 50.000 hushåll. Branschorganisationen Fastighetsägarna kommenterar beskedet.
Topplista

Mäktigast 2025 – tre nya

Nu redovisas placeringarna 17–50.

Pizza Hut i rekonstruktion

25 restauranger. Sverigechefen kommenterar för Fastighetsvärlden. En fastighetsägare står för var femte hyreskontrakt.

SHF slår till och köper 27.000 kvm handel

Stora livsmedelskedjor och kända lågpriskedjor är hyresgäster.

Nivika vill höja hyrorna med upp till 65%

Extremt anser Hyresgästföreningen om yrkandet. Förhandlingarna har strandat.

Börsbolaget försvarar och motiverar höjningen

Ny strategi vid Castellum

Vd Pål Ahlsén berättar.

Platzer hyr ut 6.700 kvm kontor

Tioårigt hyresavtal och inflyttning våren 2026.

”Vi jagar inte kvadratmeter”

Patrik Åström, vd Helio, om att inte öppna anläggningar för volymens skull och om att bygga en modell där man kan betala marknadsmässig hyra.

Hovrätten: Ersättningslokal bedömdes godtagbar

Corem i process i hovrätten. Kostsam smäll för hyresgästen.

EQT gör rekordaffär

Har på några få år byggt en betydande logistikportfölj i USA.

 Tillbaka till förstasidan