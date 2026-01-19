Trio bildar jv – satsar 4 mdr på logistik

Balder, Next Step Group och Bockasjö har tecknat avtal om att bilda ett joint venture för utvecklingen av logistikområdet Link40. Bockasjö kliver in med 50 procents ägande. Satsningen omfattar cirka 250.000 kvm moderna och hållbara logistikfastigheter i ett strategiskt läge längs riksväg 40, strax utanför Göteborg i Härryda kommun.

Byggstart planeras till första kvartalet 2027.

Link40 utvecklas som en sammanhållen logistikhubb med tydligt fokus på effektivitet, hållbarhet och framtidssäkrade lösningar. Projektet omfattar ett område på 45 hektar, motsvarande cirka 80 fotbollsplaner, och skapar förutsättningar för såväl stora som mindre logistikaktörer att etablera sig i ett strategiskt läge med hög tillgänglighet.

Nu går Bockasjö AB in i projektet och bildar joint venture tillsammans med Fastighets AB Balder och Next Step Group AB. Alla tre parter har lång dokumenterad erfarenhet av den typ av projekt som Link40 representerar, dvs: större markutvecklingar, infrastrukturpåverkan, logistik- och verksamhetsområden samt samverkan med starka hyresgäster.

– Vi är mycket glada över att Bockasjö nu gör oss sällskap i Link40. Med deras starka genomförandekraft och långa erfarenhet av att uppföra moderna och hållbara logistikfastigheter får projektet en mycket stark grund och ännu bättre förutsättningar inför nästa fas, säger Erik Selin, vd på Fastighets AB Balder.

Genom att Bockasjö nu går in som 50% delägare stärks projektets genomförandekapacitet ytterligare.

– Genom att samla tre kompletterande aktörer med Next Step som stadsutvecklare, Balder som fastighetsbolag och Bockasjö med sin unika kompetens inom framtidens logistikfastigheter drivs projektet framåt med stark genomförandekraft, trovärdighet och tempo på ett sätt som ingen av parterna hade kunnat göra på egen hand. Link40 kommer globalt sätta regionen och Sverige på kartan för framtidens moderna logistikhantering, säger Jacob Torell, vd på Next Step Group AB.

Link40 syftar till att möta den ökande efterfrågan på moderna, effektiva och hållbara logistiklösningar i ett av Sveriges mest expansiva tillväxtstråk. Projektets läge mellan två av Sveriges största städer, i kombination med närheten till internationella transportnav, gör området särskilt attraktivt för aktörer med höga krav på tillgänglighet, effektivitet och hållbarhet. Genom gränsöverskridande samarbeten mellan aktörer ur näringsliv, akademi och transportsektorn blir platsen också ett viktigt bidrag i arbetet för en hållbar omställning.

– Link40 är ett av de största sammanhängande logistikområden som skapats i Sverige. Det strategiska läget, med närheten till Göteborg och betydelsefulla riksvägar gör området till ett av Sveriges mest eftertraktade logistikområden. Markförutsättningarna är utomordentliga med stora ytor som utgörs av berg som skapar goda förutsättningar för byggnation av effektiva och hållbara logistikfastigheter. Den kombinerade kunskapen och erfarenheten av Next Step, Balder och Bockasjö skapar ett dream team, avslutar Joakim Hedin, vd på Bockasjö AB.