Trio bakom nya bolaget Neighbour
Neighbour är en ny bostadsutvecklare som tar plats på den svenska marknaden med inriktning på bostäder med ambition. Med fokus på Stockholm, Mälardalen och Mellansverige utvecklar bolaget bostadsprojekt i premium light-segmentet. Bakom Neighbour står grundarna Alexander Gil och Magnus Ruthström tillsammans med fastighetsutvecklaren Aeonic.
– Vi startade Neighbour för att utveckla grannskap med tydlig egen karaktär, där funktion och estetik håller ihop utan att priset skenar i väg. Målet är lite finare bostäder i lite trevligare grannskap, som både väcker habegär och fungerar i vardagen, säger Alexander Gil, medgrundare på Neighbour.
Projekten kännetecknas av tidlösa material, beprövade tekniska lösningar och planlösningar som utgår från hur människor faktiskt lever sina liv.
– Vår utgångspunkt är alltid platsen. Vi gör inga copy paste-områden. Varje läge kräver sin gestaltning i skala, uttryck och detaljer. Ambitionen är att skapa grannskap som håller ihop estetiskt och funktionellt över tid, säger medgrundaren Magnus Ruthström.
Bolaget planerar en kontrollerad men tydlig expansion kommande år, med ett begränsat antal noga utvalda projekt för att kunna följa varje affär nära. I projektportföljen ingår bland annat satsningar i Strängnäs, Norrköping, Upplands Väsby, Huddinge och Lidingö.
Teamet har lång erfarenhet av fastighetsutveckling, affärsutveckling, arkitektur och varumärkesbyggande. Alexander Gil har bakgrund inom fastighetsaffärer, utveckling och kommersiell förvaltning hos bland annat Areim och Lundbergs Fastigheter. Magnus Ruthström kommer senast från rollen som Creative Director på IMOLA Bostad och har innan dess bland annat grundat Arkitekthus, vars portfölj av färdigritade hus utvecklades tillsammans med ledande svenska arkitekter.