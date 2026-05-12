Trifam köper av CapMan i Västberga

I transaktionen har CapMan biträtts av Cushman & Wakefield som kommersiell rådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare. Trifam har biträtts av Newsec som kommersiell rådgivare och Kilpatrick som legal rådgivare.

Den aktuella fastigheten, som ligger på Västberga Allé 11, uppfördes för Volvo under 1960-talet. Den fick global uppmärksamhet i september 2009 när en värdedepå rånades med hjälp av en helikopter.

Fastigheten omfattar cirka 6 550 kvadratmeter uthyrningsbar area och innehas med tomträtt. Vreten 17 är fullt uthyrd till Avarn Security, som har sitt huvudkontor i byggnaden enligt ett långsiktigt hyresavtal. Fastigheten är belägen i Västberga i sydvästra Stockholm, med goda kommunikationer och ett etablerat kontorsläge.

FV saknar kännedom om priset.

CapMan förvärvade Vreten 17 tillsammans med de närliggande fastigheterna Vreten 25 och Vreten 8 i en portföljaffär. Efter avyttringen kommer CapMan att fortsätta det aktiva värdeskapandearbetet i de kvarvarande fastigheterna i portföljen.

– Vi har genomfört affärsplanen för Vreten 17 enligt plan och ser nu ett bra tillfälle att lämna över fastigheten till Trifam för fortsatt ägande och förvaltning. Affären bekräftar vår syn på attraktiviteten i välbelägna kontorsfastigheter med stabila underliggande fundamenta, säger Marcus Lotzman, Head of Transactions Sweden på CapMan Real Estate.

– Vi är glada över att ha förvärvat Vreten 17. Fastigheten är ett starkt strategiskt tillskott till Trifams portfölj, både geografiskt och utifrån fastighetens profil, säger Niklas Gusting, vd för Trifam.