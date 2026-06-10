Trianon tecknar hyresavtal med Fitness24Seven

Trianon har tecknat ett hyresavtal med Fitness24Seven som utökar sin gymverksamhet i nya lokaler om 600 kvm i Limhamn i Malmö. Tillträde samt planerad öppning sker i mars 2027.

Fitness24Seven har sedan tidigare verksamhet i Trianons lokaler i Limhamn och utökar nu i nya, större lokaler med en yta om 604 kvm.

Trianon hyr också ut till gymkedjan i Lindängen där bolaget är en av de större fastighetsägarna i Malmö.

– De nya lokalerna ger oss bättre förutsättningar att skapa en modern träningsupplevelse med större kapacitet och fortsatt hög tillgänglighet för våra medlemmar, säger Philip Nord, Senior Expansion Manager Sweden på Fitness24Seven.

I Limhamn i västra Malmö har Trianon både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Bland de kommersiella hyresgästerna finns bland annat Ica Malmborgs, Willys, Apoteket, Systembolaget, Lindex och Espresso House samt en rad andra butiker och verksamheter.