Trianon tecknar 10-årsavtal med Svedala vårdcentral

Trianon har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Svedala vårdcentral gällande en yta om 1 630 kvm, samt 8 250 kvm bostäder, i Kv Melassen i Svedala. Hyresvärdet är cirka 5,5 mkr per år.

Trianons projekt Kv Melassen omfattar nyproduktion i Svedala med totalt cirka 1 629 kvm för vårdcentral och familjecentral samt cirka 8 250 kvm bostäder.

Bostäderna utvecklas dels ovanpå verksamhetslokalerna, dels i tre intilliggande bostadshus.

– Svedala är en växande kommun där vi ser en fortsatt stark efterfrågan på både bostäder och moderna lokaler för samhällsservice. Det här är ett bra exempel på hur vi framåt vill utveckla attraktiva och hållbara stadsmiljöer där bostäder och service samverkar, säger Mari‑Louise Hedbys, tf vd i Trianon.

Hyresavtalet löper på 10 år.

Verksamheten som är primärvård planeras att öppnas 1 juni 2028.