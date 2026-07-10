Trianon och Wallfast satsar vidare på sitt fyndköp

Noterade Trianon och privatägda Wallfast fortsätter att skörda ur fyndköpet i Burlöv. Ännu en detaljplan för området kring Burlöv Center, norr om Malmö, har vunnit laga kraft. Detaljplanen omfattar utvecklingen av ytorna runt Burlöv Center och skapar förutsättningar för nybyggnation om totalt 72 000 kvm bruttoarea.

Planen möjliggör bland annat:

cirka 630 nya bostäder

nya kontor och verksamheter

parkeringslösningar och förbättrad stadsmiljö

Utbyggnaden planeras att ske etappvis där området delas in i flera kvarter. Delar av området kan utvecklas i takt med att efterfrågan finns, exempelvis kontorsdelen som byggstartas när hyresgäst är avtalad.

Detaljplan 2 är ett viktigt steg i omvandlingen av Burlöv Center från ett traditionellt handelsområde till en levande stadsdel med bostäder, service och arbetsplatser. Visionen är att knyta samman området kring Burlövs station och skapa en attraktiv och hållbar stadsmiljö.

Utvecklingen sker i samverkan mellan kommunen och fastighetsbolag som Trianon, Wallfast, Riksbyggen, Tornet och Burlövsbostäder.

– Antagandet av detaljplan 2 markerar ett viktigt steg i utvecklingen av Burlöv City. Här skapar vi förutsättningar för en modern och levande stadsdel med bostäder, service och mötesplatser”, säger Sofie Karlsryd, vd Burlöv Center Fastighets AB.

Detaljplanen kompletterar pågående projekt i området, där bland annat nya bostäder, parkeringshus och utveckling av centrumverksamheten redan pågår. Utvecklingen sker successivt och bidrar till att stärka Burlöv Centers roll som handels- och mötesplats i kommunen. Totalt möjliggörs omkring 1 200–1 300 nya bostäder i området.

Ägare till Burlöv Center Fastighets AB är börsnoterade Fastighets AB Trianon och privatägda Wallfast AB, till lika delar.

Burlöv Center invigdes våren 1971. Det ägdes av Wihlborgs fram till 2001 när det såldes till Schroder European Property Fund, som kort därefter bytte namn till Eurocommercial. 2006 stod en utbyggnad klar.

2012 sålde Eurocommercial köpcentrumet till Grosvenor för för 1.158 miljoner kronor. I slutet av 2020 såldes det igen, nu till duon Trianon och Wallfast för 500 miljoner kronor, alltså mindre än halva priset åtta år tidigare – med massa möjliga planer på bostäder.