Trianon och Wallfast hyr ut 400 kvm till Cervera

Trianon har tecknat ett femårigt hyresavtal med Cervera AB för etablering i Burlöv Center, norr om Malmö. Lokalen omfattar cirka 400 kvm och tillträde sker i september, med planerad öppning senare i höst. Uthyrningsgraden i Burlöv Center har ökat markant – från 40 procent vid Trianons och Wallfasts förvärv för sex år sedan till dagens 94 procent.

I Burlöv Center har flera större uthyrningar genomförts de senaste åren och en ompositionering av butiksutbudet har gjorts för att stärka kundupplevelsen. I dag finns ett brett utbud från dagligvaruhandel till samhällsservice, såsom vårdcentral och tandläkare. Bland hyresgästerna finns bland annat Clas Ohlson, Hemtex, Willys, Ica Maxi, Lindex, Kicks, Normal, Engelbrektsboden och SWE Outlet. Cervera återvänder nu till Burlöv Center efter några års frånvaro.

Trianon förvärvade tillsammans med Wallfast fastigheten Burlöv Center i ett 50/50-joint venture i slutet av 2020. Förvärvet utgör en del av ett större stadsutvecklingsprojekt med potential att utveckla mer än 1 000 bostäder i området. I början av 2025 färdigställdes kvarteret Hanna med 111 lägenheter i direkt anslutning till Burlöv Center och Burlövs station, med tåg var sjätte minut till Malmö och Lund och en restid om cirka 5–7 minuter

– Burlöv har ett strategiskt läge i en stark tillväxtregion och det är mycket positivt att vi fortsatt attraherar etablerade varumärken till Burlöv Center. Uthyrningen är ett resultat av vårt långsiktiga arbete med att utveckla handel, service och bostäder i samverkan, säger Mari‑Louise Hedbys, tf vd i Trianon.

Projektet kvarteret Hanna i Burlöv färdigställdes föregående år med 56 bostadsrätter och 55 hyresrätter samt lokaler och ligger i direkt anslutning till Burlöv Station med tåg till Malmö och Lund. Bland lokalhyresgästerna syns bland annat tandläkare, vårdcentral och ett kontorshotell. Utveckling och nybyggnation av P-hus och Torghus i direkt anslutning till centrumfastigheten pågår.

Nästa detaljplan, som möjliggör omvandlingen av återstående markparkering till en helt ny stadsdel med 630 nya bostäder, nya verksamheter och parkeringslösningar, är antagen i kommunfullmäktige.