Trianon köper tio fastigheter i centrala Malmö

Trianon har tecknat avtal om förvärv av tio centralt belägna bostadsfastigheter i Sofielund i Malmö med en total uthyrningsbar yta om 13.440 kvm fördelat på 172 lägenheter och några mindre lokaler. Det överenskomna fastighetsvärdet är 240 miljoner kronor.

Svefa agerade säljrådgivare i transaktionen.

Säljare är en privat fastighetsägare.

Förvärvet är i linje med bolagets strategi att fokusera på bostäder i Malmö.

Avtal har tecknats om förvärv av tio fastigheter i det centralt belägna området Sofielund, några minuters cykelväg från Malmös stadskärna. Fastigheterna omfattar 13.440 kvm fördelat på 172 lägenheter.

Det överenskomna fastighetsvärdet är 240 mkr före avdrag latent skatt om 25 procent, vilket motsvarar ett värde på cirka 17.800 kr per kvadratmeter. Hyresvärdet 2025 uppgår till 20,6 Mkr.

Förvärvet sker i bolagsform samt genom fastighetsöverlåtelser och tillträde av fastigheterna sker den 30 januari 2026. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets finanspolicy.

– Förvärvet kommer att ha en positiv påverkan på Trianons vinst per aktie. Beståndet har en stor potential till värdeskapande samt stärker vår närvaro i Sofielund där vi sedan tidigare äger flera fastigheter, säger Olof Andersson, vd på Trianon.