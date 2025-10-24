Trianon i jv med Greencarrier för 114 bostäder

Trianon och CoForma Property, dotterbolag till Greencarrier, har bildat det gemensamma bolaget TriCof Fastighets AB för att driva fastighetsutveckling i Malmöregionen. Syftet är att kombinera Trianons lokala närvaro och tillgång till byggrätter med CoFormas kompetens inom projektutveckling och byggnation. Första gemensamma projektet är utveckling av flerbostadshus i centrala Malmö. Trianon säljer i samband med detta byggrätter för 64 Mkr till det gemensamma bolaget.

Trianon har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Kåsören 1 i Malmö till det nya JV-bolaget. Köpeskillingen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 64 Mkr.

Försäljningen av fastigheten Kåsören 1 sker via bolag och tillträde sker omgående.

Det första projektet inom samarbetet avser utveckling av flerbostadshus på fastigheten Kåsören 1, vilket markerar starten på ett långsiktigt partnerskap för hållbar stadsutveckling. I kvarteret planeras för 114 bostadsrätter på Norra Sorgenfri, ett av Malmös större centrala stadsutvecklingsområde med industrikaraktär som nu omvandlas till bostadsområde.

– Vi ser fram emot att tillsammans med CoForma utveckla bostadsrätter i fastigheten på ett centralt och attraktivt läge. Med vår stora byggrättsportfölj ser vi framför oss att vi kan fortsätta utveckla vårt samarbete med CoForma, säger Olof Andersson, VD i Trianon.

– Det här partnerskapet är ett viktigt steg för CoForma. Genom TriCof får vi möjlighet att kombinera vår utvecklingskompetens med Trianons långa erfarenhet som fastighetsägare. Vi ser fram emot att genomföra flera gemensamma projekt i regionen”, säger Jonas Håkansson, VD i CoForma Property.