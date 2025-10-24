Trianon i jv med Greencarrier för 114 bostäder

Trianon och CoForma Property, dotterbolag till Greencarrier, har bildat det gemensamma bolaget TriCof Fastighets AB för att driva fastighetsutveckling i Malmöregionen. Syftet är att kombinera Trianons lokala närvaro och tillgång till byggrätter med CoFormas kompetens inom projektutveckling och byggnation. Första gemensamma projektet är utveckling av flerbostadshus i centrala Malmö. Trianon säljer i samband med detta byggrätter för 64 Mkr till det gemensamma bolaget.

Annons

Trianon har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Kåsören 1 i Malmö till det nya JV-bolaget. Köpeskillingen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 64 Mkr.

Försäljningen av fastigheten Kåsören 1 sker via bolag och tillträde sker omgående.

Det första projektet inom samarbetet avser utveckling av flerbostadshus på fastigheten Kåsören 1, vilket markerar starten på ett långsiktigt partnerskap för hållbar stadsutveckling. I kvarteret planeras för 114 bostadsrätter på Norra Sorgenfri, ett av Malmös större centrala stadsutvecklingsområde med industrikaraktär som nu omvandlas till bostadsområde.

– Vi ser fram emot att tillsammans med CoForma utveckla bostadsrätter i fastigheten på ett centralt och attraktivt läge. Med vår stora byggrättsportfölj ser vi framför oss att vi kan fortsätta utveckla vårt samarbete med CoForma, säger Olof Andersson, VD i Trianon.

– Det här partnerskapet är ett viktigt steg för CoForma. Genom TriCof får vi möjlighet att kombinera vår utvecklingskompetens med Trianons långa erfarenhet som fastighetsägare. Vi ser fram emot att genomföra flera gemensamma projekt i regionen”, säger Jonas Håkansson, VD i CoForma Property.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 10:27

Grönt ljus för Östlig förbindelse

Glädjande besked för flertalet fastighetsägare.

MP säger nej till Östlig förbindelse – trots avtal

Minskar vakansen med 10 procent via en enda affär

Säljer fastighet med vakansgrad på 46 procent för 150 mkr.

Bonnier förvärvar av Besqab för 300 mkr

Första köpet i segmentet på orten.

Startar nytt bolag – och köper av Lunds domkyrka

Omfattar minst 50.000 kvm BTA byggrätter. Rekryterar samtidigt vd för nya bolaget.

Nivika köper för 225 mkr

Välkomnar samtidigt tre nya aktieägare till bolaget.

SOJ: ”En spirande optimism”

Är tiden med krympande ytor över? ”De riktigt stora hyresgästerna har i vissa fall även börjat tänka mer i termer av tillväxt och expansion”.
Aspelin Ramm, East Square

Coworkingaktör öppnar 3.400 kvm i SKF:s förra HK

Blir sjätte anläggningen i centrala Göteborg. Första hyresavtalet i ikoniskt projekthus. Fler väntas inom kort.

Gunnar Mässing har gått ur tiden

Har somnat in efter en kort tids sjukdom.

”Vi måste titta på allting – men har en paradgren”

FV Fokus. Intervju med Carl-Adam von Schéele på Urban Partners.  Om trender som har medvind.  Ökade satsningar i Sverige.  Betydelsen av namnbytet. Starka medicinen bakom bolagsbygget.

Afa:s storprojekt vid Torsgatan stoppas

300 bostäder i centrala Stockholm i farozonen för att inte bli av.
Affärsanalys

Ökat fokus på norr kan bli ännu starkare

Visar på starkt investerarintresse för samhällsfastigheter även utanför storstäderna.

Pål Ahlsén orolig över Castellums vakanser

”Det är en tuff marknad, särskilt i storstäderna, vilket vi måste anpassa oss till. För Castellums del är det nu ’back to basics’.”

Corem sålt vakanser för 250 mkr

FV berättar om fastighetsbeståndet och orsaken till försäljningen.

Stort bakslag i Slakthusområdet

Planerades stå klar 2029. Finns inte längre en tidsplan.

Fabege hyrt ut en tredjedel i landmärke

Fastighetsbolaget ”busar” på ett av stadens landmärken.

 Tillbaka till förstasidan