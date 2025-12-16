Trianon förvärvar ytterligare åtta i Sofielund

Trianon har återigen tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Sofielund, Malmö. Denna gång åtta fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 9.800 kvm fördelat på 170 lägenheter. Priset är 188 mkr. Säljare är Lifra. Därmed har Trianon köpt för 428 mkr i Sofielund på några dagar. Södra Sofielund/Seved är med på polisens lista över utsatta områden.

Catella var Lifras rådgivare i affären.

Förvärvet är i linje med bolagets strategi att fokusera på bostäder i Malmö och kompletterar det bestånd om tio fastigheter som bolaget nyligen förvärvade i samma område för 240 miljoner kronor.

Avtal har tecknats om förvärv av åtta fastigheter i det centralt belägna området Sofielund, några minuters cykelväg från Malmös stadskärna. Fastigheterna omfattar 9 800 kvm fördelat på 170 lägenheter med en stor potential till värdeskapande.

Det överenskomna fastighetsvärdet är 188 Mkr före avdrag latent skatt om 25 procent, vilket motsvarar ett värde på cirka 19 200 kr per kvadratmeter. Hyresvärdet 2026 beräknas uppgå till 15,8 Mkr.

Förvärvet sker i bolagsform och tillträde av fastigheterna sker den 20 januari 2026. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets finanspolicy. Säljare är det privatägda fastighetsbolaget Lifra.

”Vi gör ytterligare ett förvärv som ger positiv påverkan på Trianons vinst per aktie och fortsätter att stärka vår närvaro på Sofielund, centralt beläget i Malmö. Vårt samlade bestånd i Sofielund kommer efter gårdagens och dagens förvärv att uppgå till över 500 lägenheter, vilket blir en väldigt effektiv förvaltningsenhet”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Södra Sofielund/Seved är med på polisens lista över utsatta områden.

