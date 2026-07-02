Trianon förvärvar i Malmö och Staffanstorp

Trianon har tecknat avtal om förvärv av två fastigheter om totalt 4 150 kvm i Malmö och Staffanstorp, nordost om Malmö. Hyresgäster är både närhandel, gym och samhällsservice. Det överenskomna fastighetsvärdet efter avdrag för latent skatt uppgår till 94 Mkr. Hyresvärdet är 8,3 Mkr.

Malmö Galeasen 3 är en fastighet för närhandel med Coop Västra Hamnen som hyresgäst. Fastigheten Staffanstorp Stanstorp 1:708 har ICA, Systembolaget, Fitness24Seven samt Region Skåne och Staffanstorps kommun som hyresgäster. Säljare är en privat fastighetsägare.

Total uthyrningsbar yta är 4 150 kvm och hyresvärdet 8,3 mkr. Tillträde sker 1 oktober 2026.

– Fastigheterna kompletterar vår portfölj väl och ger oss en attraktiv exponering mot stabila hyresgäster inom närhandel och samhällsservice. Förvärvet stärker vår direktavkastning och sker i ett geografiskt område där vi ser långsiktig potential och där vi redan har en stark position, säger Mari-Louise Hedbys, tf VD och ekonomichef.