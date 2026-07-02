Trianon förvärvar i Malmö och Staffanstorp

Trianon har tecknat avtal om förvärv av två fastigheter om totalt 4 150 kvm i Malmö och Staffanstorp, nordost om Malmö. Hyresgäster är både närhandel, gym och samhällsservice. Det överenskomna fastighetsvärdet efter avdrag för latent skatt uppgår till 94 Mkr. Hyresvärdet är 8,3 Mkr.

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Malmö Galeasen 3 är en fastighet för närhandel med Coop Västra Hamnen som hyresgäst. Fastigheten Staffanstorp Stanstorp 1:708 har ICA, Systembolaget, Fitness24Seven samt Region Skåne och Staffanstorps kommun som hyresgäster. Säljare är en privat fastighetsägare.

Total uthyrningsbar yta är 4 150 kvm och hyresvärdet 8,3 mkr. Tillträde sker 1 oktober 2026.

– Fastigheterna kompletterar vår portfölj väl och ger oss en attraktiv exponering mot stabila hyresgäster inom närhandel och samhällsservice. Förvärvet stärker vår direktavkastning och sker i ett geografiskt område där vi ser långsiktig potential och där vi redan har en stark position, säger Mari-Louise Hedbys, tf VD och ekonomichef.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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