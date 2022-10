Trettio kvartal med positiv nettouthyrning

Trots ökade hyresintäkter klarar inte Wihlborgs att förbättra driftnettot under det tredje kvartalet. Främst ökade driftskostnader samt ökad fastighetsskatt gör att nettot minskade under kvartalet. Förvaltningsresultatet minskade också genom högre räntekostnader. För de nio kvartalen är både driftnetto och förvaltningsresultatet högre än för motsvarande period 2021.

–Nettouthyrningen uppgick under det tredje kvartalet till plus 18 Mkr. Det är det 30:e kvartalet i rad med ett positivt netto. Samtliga våra fyra regioner har samtliga tre kvartal under 2022 uppvisat en positiv nettouthyrning. Mätt rullande över en tolvmånadersperiod har vi aldrig haft en så stark siffra, plus 154 mkr. Detta visar på god underliggande efterfrågan och pekar ut riktningen för våra framtida intäkter, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Ur niomånadersrapporten: