Tredje penthouset i Karlatornet sålt

Ännu en av de stora lägenheterna överst i Karlatornet har blivit såld – till en utländsk medborgare, enligt mäklaren Niklas Berntzon vid ESNY. Nu återstår endast en penthouse-lägenhet, den i nordvästra hörnet, som ska få en ny ägare. Listpriset är 62,5 miljoner kronor.

Med den senaste försäljningen är tre av de fyra lägenheterna högst upp sålda. Även denna gången är priset hemligt.

2018 såldes en av penthouse-lägenheterna till utvecklaren Ola Serneke själv. Priset var 66 miljoner kronor. Bostaden är på 370 kvadratmeter.

2022 slog en brittisk medborgare till och köpte en av de andra penthouse-lägenheterna. Priset var 66 miljoner kronor. Då ingick tre våningsplan om totalt 365 kvm.

De båda har ansetts lite finare och lite större än de båda andra.

I november 2025 stod det klart att ola Serneke inte flyttat in i sin lägenheter utan att den sålts igen. Då var priset hemligt.

När nu den tredje av de fyra bostäderna i toppen av höghuset i Göteborg sålts återstår alltså endast en att sälja för fastighetsägaren Balder och mäklaren ESNY.

Den penthouse-lägenhet som återstår att sälja är på 365 kvadratmeter. Den innehåller sex rum och köp. Månadsavgiften är 13.583 kr/mån. Den listas för priset 62,5 miljoner kronor – motsvarande 171.000 kr/kvm.

Bostaden är belägen i det nordvästra hörnet och fördelas över tre våningsplan, från våning 71 till 73. Det finns en privat internhiss. På våning 73 finns bland annat en privat takterrass med bubbelpool, bastu och en utsikt mot hamninloppet och Marsstrand.

Karlatornet är ritat av den världsberömda arkitektfirman SOM (Skidmore, Owings & Merrill) som ritat bland annat Burj Khalifa i Dubai och One World Trade Center i New York.