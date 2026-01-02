Tredje penthouset i Karlatornet sålt

Ännu en av de stora lägenheterna överst i Karlatornet har blivit såld – till en utländsk medborgare, enligt mäklaren Niklas Berntzon vid ESNY. Nu återstår endast en penthouse-lägenhet, den i nordvästra hörnet, som ska få en ny ägare. Listpriset är 62,5 miljoner kronor.

Annons

Med den senaste försäljningen är tre av de fyra lägenheterna högst upp sålda. Även denna gången är priset hemligt.

2018 såldes en av penthouse-lägenheterna till utvecklaren Ola Serneke själv. Priset var 66 miljoner kronor. Bostaden är på 370 kvadratmeter.

2022 slog en brittisk medborgare till och köpte en av de andra penthouse-lägenheterna. Priset var 66 miljoner kronor. Då ingick tre våningsplan om totalt 365 kvm.

De båda har ansetts lite finare och lite större än de båda andra.

I november 2025 stod det klart att ola Serneke inte flyttat in i sin lägenheter utan att den sålts igen. Då var priset hemligt.

När nu den tredje av de fyra bostäderna i toppen av höghuset i Göteborg sålts återstår alltså endast en att sälja för fastighetsägaren Balder och mäklaren ESNY.

Den penthouse-lägenhet som återstår att sälja är på 365 kvadratmeter. Den innehåller sex rum och köp. Månadsavgiften är 13.583 kr/mån. Den listas för priset 62,5 miljoner kronor – motsvarande 171.000 kr/kvm.

Bostaden är belägen i det nordvästra hörnet och fördelas över tre våningsplan, från våning 71 till 73. Det finns en privat internhiss. På våning 73 finns bland annat en privat takterrass med bubbelpool, bastu och en utsikt mot hamninloppet och Marsstrand.

Karlatornet är ritat av den världsberömda arkitektfirman SOM (Skidmore, Owings & Merrill) som ritat bland annat Burj Khalifa i Dubai och One World Trade Center i New York.

Foto: ESNY
Foto: ESNY
Foto: ESNY
Foto: ESNY
Foto: ESNY
Foto: ESNY
Foto: ESNY
Foto: ESNY
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

2025-12-30 kl. 17:16

Köper 70.000 kvm butikslokaler för 1,6 mdr

16 fastigheter ingår i affären. Flera kända varumärken. Läs om fastigheterna.

SBB ökar till 20 procent i Arlandastad Group

Krister Karlsson: ”Vi har följt bolaget under en längre tid”.

Convendums hyra ner över 30 procent

Siktar på att beläggningen ska öka till 90 procent under 2026.

Rekordpris nära Strandvägen – våning om hela 510 kvm

FV berättar om den rekordstora bostaden.

Mest lästa krönikorna 2025

En av dem har överlägset flest läsare och en krönikör tar sig in på listan två gånger.

Vacse investerar 650 mkr i Solna

”Fastigheten är mycket väl belägen för den verksamhet som kommer bedrivas i byggnaden”.

Projekt sålt för 157.000 kr/kvm i snitt på Södermalm

Penthouset såldes för hela 284.000 kr/kvm.

BWH Hotel tar över i Hemsös höga satsning

16 våningar. Lanserar nytt varumärke.

Bonava miljardsäljer

Avyttrar i viktiga delmarknader.

Årets bästa aktie och de bästa affärerna

Podcasten Fastighet & Finans summerar 2025 och blickar framåt.
FV Quiz

FV-Quiz: Vad minns du av 2025?

Vad minns du av det nyhetsintensiva året? Utmana kollegorna!

P-G Persson slår till med nytt köp i Göteborg

”Jag ser fram emot att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av området runt fastigheterna”.

Castellum säljer sju vakanstyngda för 500 mkr

Fastigheterna bedöms inte ge tillräckligt bra avkastning. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Intea förvärvar ny tingsrätt

Säljaren avyttrar ytterligare en domstolsbyggnad.

Catena nära köp för hela 9 mdr

En uthyrningsbar yta om cirka 600.000 kvm fördelat över 20 fastigheter. FV pekar ut potentiell säljare.

 Tillbaka till förstasidan