Tre uthyrningar för kontor i Gamla Stan

Colliers har under våren genomfört tre uthyrningar kontorslokaler i Gamla Stan. Det framryckande AI-bolaget Endra Systems flyttar in på Skeppsbron 2, medan det exklusiva internationella vitvarubolaget Asko Appliances etablerar sig på Slottsbacken 10. fastighetsägare i båda fallen är Dina Försäkring.

Därutöver har ytterligare en uthyrning genomförts på Skeppsbron 32 för fastighetsägaren Vasaparken.

– Vi är mycket glada över att välkomna en ny hyresgäst till vår fastighet på Skeppsbron 32. Det visar att Gamla Stans unika kombination av historisk miljö, stark adress och välanpassade kontorslokaler fortsatt står högt på företagens önskelista, säger Johan Åberg, projektledare på Vasaparken.

Fastigheten på Skeppsbron 2 och Slottsbron 10 heter Aeolus 1 och ägs av Dina Försäkring AB, som köpte fastigheten, som ligger granne med slottet, 2010 för 360 miljoner kronor.

– Den gemensamma nämnaren i samtliga uthyrningar har varit det unika läget och den fantastiska sjöutsikten. Gamla Stan erbjuder en kombination av historia, karaktär och tillgänglighet som är svår att hitta någon annanstans i Stockholm. Genom ett aktivt uthyrningsarbete och nära dialog med både fastighetsägare och hyresgäster har vi lyckats hitta lösningar som skapar värde för alla parter, säger Susanne Morandini, director på Colliers.