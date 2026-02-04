Så här kan det se ut när hela eller delar av silofastigheten i centrala Västerås rivits och området utvecklats. Illustration: Arvet & Arwidsro, Olsson Lyckefors Arkitektur och Outer space Arkitekter

Tre team utsedda att forma silokvarteret i Västerås

Nu är markanvisningstävlingen för det vattennära Silokvarteren i centrala Västerås avslutad. Efter ett stort intresse och många starka bidrag har tre team bestående av byggherre, arkitekt och landskapsarkitekt, valts ut för att tillsammans med Västerås stad arbeta vidare med utvecklingen av det centrala industriområdet vid Mälaren och dess karaktärsbyggnader.

Beslutet om vilka tre byggherrar som får arbeta vidare med detaljplanen fattades i kommunstyrelsen den 4 februari. De tre vinnande teamen är:

  • JM, AART Architects och Delva Landscape Architecture
  • Arvet & Arwidsro, Olsson Lyckefors Arkitektur och Outer space Arkitekter
  • Sveafastigheter och White arkitekter

De tre teamen får i uppdrag att under de kommande åren, i nära samarbete med Västerås stad, ta fram förslag till detaljplan för området. Arbetet ska lägga grunden för hur Silokvarteren kan omvandlas till en ny, levande stadsdel och ett framtida landmärke i Västerås.

Trion är garanterad att få bygga 10 000 kvm bostäder vardera, minst. Hur mycket bostäder det kan byggas totalt är i dagsläget oklart. Det finns osäkerheter kring hur silobyggnaden eventuellt kan bevaras, hur mycket marken tål, hur högt det går att byggas och dessutom finns reningsverket inom det stora området för detaljplanen. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden kan det handla om 50 000–100 000 kvm.

– Intresset för tävlingen har varit mycket stort och kvaliteten på förslagen imponerande. Det ger oss goda förutsättningar att skapa något som verkligen kommer Västerås till nytta. Nu tar vi ett viktigt nästa steg för att öppna upp ett område som under lång tid varit otillgängligt och göra det till en plats som fler västeråsare kan ta del av, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Illustration JM AB, AART Architects och DELVA Landscape Architecture

De vinnande teamens förslag kommer att utgöra grund för det kommande detaljplanearbetet och respektive byggherre blir en aktiv samarbetspartner till staden både i detaljplanearbetet och i rollen som ankarbyggherre under genomförandet.

I samband med tävlingen har teamen tagit fram visionsbilder som visar möjliga lösningar för området. Bilderna ska ses som inspiration, inte färdiga lösningar. Som ingredienser i en kaka, där de bästa delarna från vart och ett av förslagen tillsammans kan användas när Silokvarteren formas.

– Visionsbilderna ger en bild av potentialen i platsen, men de är just visioner. Det fortsatta arbetet handlar om att pröva idéerna, väga samman många perspektiv och steg för steg forma ett område som fungerar långsiktigt för staden, säger Josefine Åkerblom, projektledare vid Västerås stad.

Nu inleds det långsiktiga planeringsarbetet som ska leda fram till nya Silokvarteren, en plats där vattenlinjen, citypulsen och resecentrum knyts samman.

I området ligger i dag Lantmännens silobyggnader som funnits på platsen sedan 50-talet. Förhoppningen är att delar av silobyggnaderna ska kunna bevaras och utvecklas till nya, inspirerande miljöer där platsens historia möter framtidens idéer. Tävlingsförslagen visar att det finns goda möjligheter att bygga bostäder, verksamheter och offentliga miljöer på platsen, och skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer trots närheten till teknisk infrastruktur.

– Det här är ett tydligt exempel på hur dåtid, samtid och framtid kan mötas. Vi tar tillvara platsens historia och funktion samtidigt som vi skapar något nytt och tillgängligt för västeråsarna, säger Staffan Jansson.

Fastighetsvärlden berättade för ett tag sedan om Corems stora plan på Mälarportsprojektet i närheten, direkt invid stationsområdet. Det projektet handlar om 70.000 kvm.

Illustration Sveafastigheter och White Arkitekter
Så här ser området ut idag. Foto Per Groth
Markerad heldragen linje avser silokvarterens kommande detaljplaneområde medan cirkeln
markerar tävlingsområde för markanvisning 1.
