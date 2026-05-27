Tre platser på Kungsholmen pekas ut för ny simhall

Kronobergsbadet, som ligger i polishuset på Kungsholmen, ska stängas för allmänheten. Nu föreslås tre platser där det kan byggas en ny simhall.

Det är Socialdemokraterna som pekar ut tre platser:

Kristineberg. Där NCC fått en markanvisning efter massor med strul.

Hornsbergskvarteren. Där det tidigare talats om idrottshallar.

Västerbroplan. Ned mot Rålambshovsparken.

– Ytorna är få på Kungsholmen och vi måste titta på alla möjligheter, säger borgarrådet Emilia Bjuggren (S) till lokaltidningen Mitt i.

Centerpartiet har tidigare föreslagit Konradsbergsparken.

Kronobergsbadet stänger den 31 maj. Ägare av det stora kvarteret Kronoberg är Specialfastigheter.