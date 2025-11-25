Tre nya till Wallenstam i Avenyområdet

Göteborgs centrum får snart tre nya spännande aktörer till Avenyområdet. Bram’s Burgers kommer att bjuda på nya smakupplevelser vid Kungsportsavenyn och på Engelbrektsgatan väntar både stil och inspiration när EPIC Travelgear och frisörsalongen Shade öppnar inom kort.

– Avenyområdet befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi är glada att välkomna nya verksamheter som ytterligare stärker områdets attraktivitet, säger Marina Fritsche, vice vd och regionchef Göteborg på Wallenstam.

För Bram’s Burgers började allt i en liten food truck 2019 där grundarna experimenterade med smaker och ingredienser för att skapa sina signaturburgare. Nu har Bram’s Burgers vuxit till en restaurangkedja med snart fyra enheter, tre i Stockholm, en som öppnar inom kort i Uppsala och en femte som öppnas i mars 2026 i Wallenstams lokaler på Kungsportsavenyen 29.

– Vi vill erbjuda en modern tolkning av klassiska smashburgare med fokus på kvalitet och smakupplevelse. Vår vision är att lämna ett varaktigt avtryck på Sveriges kulinariska landskap, vi ser fram emot att bli en del av Avenyns levande restaurangscen och skapa en mötesplats för alla som uppskattar riktigt bra burgare, säger Ahmed Kamil, en av grundarna till Bram’s Burgers.

EPIC Travelgear är ett svenskt varumärke från Göteborg med fokus på hållbarhet, innovation och design. I december öppnar de butik i Avenyområdet på Engelbrektsgatan 34A med kvalitetsprodukter för den moderna resenären.

– Vi ser fram emot att bli en del av Göteborgs citypuls och erbjuda resenärer premiumprodukter med innovativ skandinavisk design. Vår ambition är att kontinuerligt leverera ett bättre, mer hållbart och spännande val bland väskor och bagage, säger Johan Närstad, CEO på EPIC Travelgear.

Till våren nästa år välkomnas Shade till Engelbrektsgatan 34 – en modern frisörsalong med fokus på klippteknik, färg, styling och avancerade uppsättningar. Salongen drivs av Peter Svensson, som har gedigen erfarenhet från branschen och flera välkända salonger.