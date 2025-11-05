Tre nya till Vecturas ledningsgrupp

Joel Ambre: ”De kommer tillföra nya perspektiv, spetskompetens och energi som blir viktigt när Vectura tar nästa steg”.
Dags att se Kista med fler glasögon
Bilden av Kista har länge dominerats av siffror: vakansgrader, hyresnivåer och kvadratmeter. Men bakom siffrorna finns en plats som driver Sveriges högteknologiska utveckling.
H.I.G. gör premiärköp i Norge – och jagar i Sverige
Förvärvat 25.000 kvm lokaler i en första transaktion.
Kan bli livsviktigt andrum för Kista
I väntan på bostadsmarknaden och Ericssons besked. Speciellt ett fastighetsbolag kan bli stor vinnare.
Nya Acer Bostad laddar för nya köp
Bolaget har även gjort flera rekryteringar och räknar med att värva ytterligare två–tre nyckelpersoner inom kort.
G&K Blanks slår till igen
Miljardägaren gör ett andra förvärv inom bostadssegmentet.
Rikard Améen tar över efter David Werner
Ny uthyrningschef för kontor vid New Property.
Budpliktsbud på Citycon
Agerar i 35-miljardersbolaget. Äger sex stora i Sverige för 10 miljarder kronor.
Så kan nya tunnelbanan till Bromma flygplatsområde bli
En ny linje kan bli en del av Röd, Blå, Gul eller Grön linje – eller en fristående linje.
Nya Acer Bostad köper nytt för 450 mkr från SPG
FV känner endast till en affär de senaste åren med ett högre kvadratmeterpris.
Areim köper 17.000 kvm
Når 356.000 kvm inom det heta segmentet.
Podcast: ”Konkurrensen i branschen har hårdnat”
I det femte avsnittet av Makten & Kvadraten gör Johan Ladenberg, vd för Lundbergs, sin podcastdebut.
Landia om bordellen på Söder: ”Blir hyreslägenheter”
Nu siktar polisen mot att stänga ytterligare enheter.
Klart: Logistri i mål med energifylld miljardaffär
Hyresgästen har rätt att köpa loss fastigheterna, läs om uppgörelsen.