Tre nya till Odd Mollys styrelse

Aktieägarna i Odd Molly International AB kallas till årsstämma fredagen den 7 maj 2021. I kallelsen framgår att det blir viss rotation bland styrelsemedlemmarna.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara fem.

Styrelseledamöterna Mia Arnhult och Anna Frick har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Patrik Tillman och Johan Mark samt beslutar om nyval av Fredrik Palm, Sanja Batljan samt Caroline Thagesson som styrelseledamöter i bolaget.

Valberedningen föreslår att Patrik Tillman väljs till styrelsens ordförande.

De tre nya styrelseledamöterna:

Fredrik Palm är vd och grundare av Nybrofast AB sedan 2019. Var innan dess tolv år inom Alecta Pensionsförsäkring, varav mellan 2011-2019 ansvarig chef för bolagets investeringar inom fastigheter och reala tillgångar, såväl direktägda som indirekta i Sverige och internationellt. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande i Heimstaden Bostad samt styrelseledamot i Profi Infra City och Swedish Airport Infrastructure.

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen samt oberoende till dess större ägare. Äger inga aktier i Odd Molly.

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen men inte till dess större ägare. Aktieinnehav i Odd Molly: via närstående 20.038.511 aktier.

är vd för kommunala Nynäshamnsbostäder. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande för Röda Korset Nynäshamn de senaste 10 åren. Gift med Ilija Batljan (grundare och vd SBB). Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen men inte till dess större ägare. Aktieinnehav i Odd Molly: via närstående 20.038.511 aktier. Caroline Thagesson är vd i Trenäs Förvaltning AB sedan 2018. Sitter även i dess styrelse. Tidigare uppgifter inkluderar fastighetsmäklare 2005-2016 samt fastighetsutvecklare 2016-2018. Dotter till Lars Thagesson (vice vd vid SBB och tidigare toppositioner vid Hemfosa och Kungsleden). Trenäs blev storägare i Odd Molly vid en apportemission hösten 2020.

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen och till dess större ägare. Aktieinnehav i Odd Molly: 8 200 och via närstående 3.865.828 aktier.

Inom kort väntar bolaget även presentera ett nytt namn, för att inte längre förknippas med modeverksamheten som knoppats av.

Bolagets valberedning inför årsstämman 2021 består av Christina Tillman (representant för Kattvik Financial Services AB tillika valberedningens ordförande), Rutger Arnhult (representant genom eget indirekt ägande via bolag), och Ilija Batljan (representant genom eget direkt och indirekt ägande via bolag).