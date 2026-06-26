Visionsbild nya Söderhallarna. Illustration: Atrium Ljungberg.

Tre nya hyresgäster till nya Söderhallarna

Till hösten står nya Söderhallarna klar och öppnar åter upp såväl saluhall som nya restauranger efter år av renovering. Handplockade aktörer som alla värnar om mathantverk och noga utvalda råvaror står i centrum. Nu har Atrium Ljungberg fått ytterligare tillskott till saluhallen: Pärlans Konfektyr, Sin Ramen och den asiatiska restaurangen Zazha.

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Pärlans Konfektyr är sedan 2010 känt för sina hantverksmässigt tillverkade kolor. Med utgångspunkt i den klassiska kolan utforskas ständigt nya smaker, texturer och former i en modern tolkning av svensk konfektyrtradition. Den välbesökta butiken på Nytorgsgatan på Södermalm får nu en systerbutik i nya Söderhallarna.

Även Sin Ramen, som etablerat sig som en mötesplats för japanska smaker i Stockholm, öppnar i Söderhallarna. Med ramen tillagad från grunden, egentillverkade nudlar och långkokta buljonger står hantverket i centrum. Menyn kompletteras av dumplings, donburi och andra japanska rätter, tillsammans med japansk sake och andra noggrant utvalda drycker som förhöjer matupplevelsen.

Det senaste tillskottet är Zazha, en asiatisk bistro och bar där asiatisk comfort food möter en inredning inspirerad av livfulla asiatiska bakgator. Menyn kompletteras av ett brett utbud av öl, vin och cocktails. Bakom satsningen står krögarna Michael Zhan, grundare av Pong Gruppen, och Zackarias Fariss, som driver cocktailbaren och restaurangen Kura.

– Vi är glada att få välkomna Pärlans, Sin Ramen och Zazha till nya Söderhallarna. Här kommer det finnas en blandning av aktörer med ett fantastiskt driv och en passion för mat, dryck och upplevelser. Vi ser fram emot att till hösten återigen få öppna upp Söderhallarna för alla södermalmsbor, stockholmare och långväga besökare, säger Mattias Roussakoff, Leasing Manager Food & Beverage på Atrium Ljungberg.

Bland övriga restauranger i nya Söderhallarna finns Kajsas Fisk, ölkonceptet Gränd och 20-Gruppen, som även står bakom restauranger som Tjoget, Liebling och G.A.T. I saluhallen kommer besökare att kunna välja bland klassiska avdelningar som Fisk & Skaldjur, Ost, Kött, Bröd samt Grönsaker – där Köttkompaniet, Affinage (tidigare Ostboden) och Sjömat redan presenterats som aktörer. Även Filmstaden och Systembolaget blir en del av utbudet.

Söderhallarna öppnade första gången 1992 i en postmodernistisk byggnad ritad av Bo Kjessel. Byggnaden genomgår just nu omfattande renoveringar, där arbetet sker varsamt för att ge liv åt ett nytt kapitel i Söderhallarnas historia samtidigt som de ikoniska postmodernistiska detaljerna bevaras och lyfts fram.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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