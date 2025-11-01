Tre nya restauranger till Vasakronan i Sergelstan

Vasakronan har hyrt ut till tre nya restauranger i Sergelstan, i centrala Stockholm.
Det handlar om:
- Kapten Jack – som marknadsförs som den nya kvarterspuben inspirerad av brittisk pubkultur och svensk matkultur. En ny samlingspunkt där det går att äta, ha AW, quizkvällar, se fotboll och liveframträdanden.
- Chingu – nyöppnad koreansk BBQ och sojubar. Här grillas maten direkt på bordet.
- Shibumi – Stjärnkocken Sayan Isaksson och Shibumi gör comeback efter 10 år. Den 12 november öppnar duon upp dörrarna till sin isakaya.
Vasakronan passar även på att gratulera Hampus Thunholm och Röda huset för deras placering på The World’s 50 Best Bars. Sveriges högst rankade bar.