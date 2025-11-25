Fastigheten i Linköping.

Trappan i affärer för 210 mkr

Fastighetsbolaget Trappan drar nytta av en mer likvid transaktionsmarknad och har under senaste halvåret genomfört tre transaktioner om totalt 210 mkr i fastighetsvärde. Bolagets fastighetsbestånd uppgår nu till 1,7 mdr.

Samtliga tre transaktioner har genomförts med olika lokala privata fastighetsägare och ligger i linje med bolagets renodling mot region- och storstäder.

I Göteborg har Högsbo 22:5 förvärvats med en uthyrbar area på 5.700 kvm. Detta område blir nu Trappans största kluster med Sisjö Centrum och Högsbo 7:22 i direkt anslutning.

I Linköpingsområdet Hackefors har Nöjesparken 6 förvärvats med en uthyrbar area på 1.000 kvm samt en tomtareal på 11.300 kvm.

I Hallsberg har bostadsfastigheten Mejeriet 2 avyttras med totalt 18 lägenheter.

Carl Wellius, affärsutveckling vid trappan:

– Transaktionsmarknaden stärks och har givit oss tillfälle att växla lågavkastande tillgångar till högre avkastande fastigheter i attraktiva områden. Efter transaktionerna har Trappans bestånd ökat till 70.000 kvm och höjt den genomsnittliga återstående löptiden på hyreskontrakten till 4 år.

