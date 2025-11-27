Train Alliance köper i Landskrona hamn för 485 mkr

Train Alliance förvärvar varvsanläggning med mark och fastigheter i Landskrona hamn för ett totalt fastighetsvärde om ca 485 mkr. Säljare är Niam. Köparens avsikt är att utveckla området med förbättrad infrastruktur för logistik och industri samt att skapa en starkare knutpunkt i den europeiska transportkorridoren.

Train Alliance förvärvar Nya Fastighets AB Varvsudden som totalt innehar 13 fastigheter, som är den del av Landskrona hamn som inrymmer vad som i dagligt tal kallas Öresundsvarvet.

Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om 485 mkr. Fastigheterna genererar ett årligt driftnetto före finansiella kostnader på 38 mkr. Säljare är NIAM Real Estate genom Niam VII Sweden Industrial AB.

I området är bland annat Saab stor hyresgäst efter att nyligen tecknat ett hyresavtal om 15.000 kvm.

Sedan 2020 har Niam varit stor ägare i området som består av en mix av industrilokaler och kontorsbyggnader samt en torrdocka och fartygskaj. Den totala uthyrningsbara byggnadsarean uppgår till 71.000 kvadratmeter tillsammans med uthyrningsbara markområden på 130.000 kvadratmeter.

Förvärvet sker via Train Alliances dotterbolag Anläggning B19 Drift Underhåll i Landskrona AB (B19). Förvärvet finansieras genom lån, dels ett fastighetslån i B19, dels ett brygglån i Train Alliance på 100 mkr med återbetalning inom nio månader.

Train Alliance avser att ta in delägare i B19 för att underlätta finansieringen av de investeringar som bolaget planerar på området. Train Alliance ägande i B19 kan därigenom komma att minska väsentligt. Överlåtelse av aktier i B19 kräver godkännande av Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Som del i affären och för att möjliggöra en framtida järnvägsanslutning tillskjuter Train Alliance även tre externa fastigheter till B19.

Train Alliance förvärvar anläggningen med ett tydligt syfte: att med järnväg koppla samman Landskrona hamn med det nationella järnvägssystemet och integrera hamnen i ett modernt, flexibelt logistiksystem där järnväg, sjöfart och väg samverkar.

Området ska även utvecklas med förbättrad infrastruktur för logistik samt industri. Det kommer att bli en del av SmartCargo-konceptet där sjö-, väg- och järnvägstransporter längs det europeiska TEN-T nätet binds samman till logistiska nav med hög kapacitet och flexibilitet. Train Alliance har med medfinansiering från EU, inlett en satsning på SmartCargo-konceptet i Sigtuna.

Finansieringen av utvecklingen av området och dess järnvägsanslutning ska ske genom lån och insatser från långsiktiga delägare.

Varvsudden rymmer två starka hyresgäster, SAAB och Oresund Dry Dock, vilka båda ser positivt på den kommande utbyggnaden och stärkt logistikförmåga.

”Vi ser en stor potential för området som är strategiskt mycket väl placerat i Öresund. Att ansluta Landskrona hamn med järnväg till den europeiska transportkorridoren TEN-T kommer att lyfta området och samtidigt skapa en rad nya möjligheter för de företag som redan finns här och även locka nya aktörer”, säger Train Alliance chef för affärsutveckling Otto Persson.

”Efter att som ägare ha genomfört flera värdehöjande åtgärder och stabiliserat tillgångarna är vi glada att göra denna transaktion. Vi är övertygade om att fastigheten kommer att fortsätta att blomstra under B19:s ägarskap. Försäljningen återspeglar styrkan i Niams aktiva kapitalförvaltning när det gäller att investera i och utveckla fastigheter”, säger Erik Rydström, fondförvaltare på Niam.

”Vi välkomnar Train Alliance etablering i Landskrona. Det innebär ett välkommet tillskott till hamnområdets och stadens långsiktiga utveckling”, säger kommunstyrelsens ordförande i Landskrona Stad Torkild Strandberg.

De fastigheter som indirekt förvärvas genom förvärvet av Nya Fastighets AB Varsvudden är Flytdockan 1, Lundåkra 12:10, Skeppsbyggaren 1, Landskrona Skeppsvarvet 1, Skeppsvarvet 3, Skeppsvarvet 4, Skeppsvarvet 5, Skeppsvarvet 9, Skeppsvarvet 11, Skeppsvarvet 12, Skeppsvarvet 13, Stapelbädden 1 och Stapelbädden 3.

Fastigheterna rymmer förutom varvsverksamhet även lager- och kontorslokaler. Train Alliance tillträder anläggningarna omgående.