Söker 14.000 kvm kontor i Stockholmsområdet
Myndighet har startat en sökprocess efter nya kontorslokaler.
Förvärvat 28 fastigheter under fjärde kvartalet.
Läs om de aktuella kommunerna som Kilenkrysset pekar ut och orsaken till satsningen.
Totalt 13.440 kvm fördelat på 172 lägenheter.
Byggrätterna förvärvades av Electrolux för ett år sedan för 284 mkr.
Framgångsrik uthyrning i centrala Stockholm.
FV summerar försäljningsprocesser för 30 miljarder kronor. ✓ Bostadsbolag för över 5 mdr. ✓ Tre hotellbestånd. ✓ Kontorhus nära Hötorget och ett på Östermalm. ✓ Stort köpcentrum. ✓ Universitetsbyggnad. ✓ Två i Gamla stan.
Fastigheten har en tomtyta om cirka 40.000 kvadratmeter.
18.000 kvm nybyggt, varav två tredjedelar uthyrt.
Skandinaviens största varuhus vill dubbla.
Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.
FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke. ✓ Om nästa cityprojekt. ✓ Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad. ✓ Sverige som föregångsland. ✓ Om att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.
Har förvärvat för 1,8 miljarder under året.
”Det känns både hedrande och inspirerande att få det här förtroendet.”