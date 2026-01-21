Fastigheten Tvålen 4 på Stora Essingen. Den ligger bredvid tvärbanan. Foto: Urban Partners

TPI köper av Urban Partners på Stora Essingen

Torslanda Property Investment har tecknat avtal om att köpa fastigheten Tvålen 4 på Stora Essingen i Stockholm av Urban Partners. Fastigheten omfattar 3.300 kvm kontor med runt 25 procent vakanser. TPI vill gärna köpa fler kontorshus i 08-området. Urban Partners/JM äger fortfarande den betydligt större fastigheten direkt vid vattnet.

Tango agerade säljarens rådgivare.

Fastigheten omfattar cirka 3.300 kvadratmeter uthyrbar kontorsarea och har ett mycket attraktivt läge på Stora Essingen, i direkt anslutning till tvärbanan och med god tillgänglighet till både innerstaden och det regionala vägnätet. Läget kombinerar närhet till vatten och grönområden med korta restider till centrala Stockholm. Fastigheten har i dag en vakansgrad på ungefär fjärdedel.

TPI grundades 2014 ursprungligen som ett enfastighetsbolag. Under 2019 förvärvades fastigheter i Torslanda och i samband med det förvärvet meddelade bolaget en ny strategisk inriktning – att bredda fastighetsportföljen med kontorsfastigheter med starka kassaflöden intill spårbunden trafik. Förvärvet gjordes från Söderport som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, och i och med affären blev Söderport tung ägare i TPI.

– Tvålen 4 passar väl in i vår strategi att fortsätta förvärva kontorsfastigheter i starka kommunikationslägen. Vi ser en efterfrågan på kontorslokaler med attraktiv hyresnivå i citynära lägen runt Stockholm och vi söker aktivt efter fler kontorsfastigheter att förvärva, säger Stefan Berg, vd för TPI.

Urban Partners, då som Nrep, köpte i februari 2019 flera fastigheter på Stora Essingen (genom Nordic Strategies Fund III) – Tvålen 4 som nu säljs till TPI, Ångtvätten 16 (Lärarnas Hus), Tvålen 7 samt Stora Essingen 1:4. Säljare var Lärarförbundets fastighetsbolag. I samband med affären träffade Urban Partners avtal med JM som i ett andra steg ska förvärva fastigheterna när en detaljplan för bostäder är klar. I december 2025 klubbade stadsbyggnadsnämnden att Lärarnas Hus får rivas och ersättas med 200 bostäder.

Under innehavstiden har Urban Partners arbetat aktivt med fastigheten Tvålen 4 med fokus på förvaltning, uthyrning och att positionera tillgången för långsiktig utveckling i ett attraktivt och växande område.

– Tvålen 4 är ett bra exempel på den typ av stadsnära fastigheter vi investerar i och utvecklar över tid. Det är en välbelägen fastighet med tydlig potential och försäljningen är ett naturligt steg i fondens livscykel. Vi är glada att lämna över till en köpare som delar vår syn på läget och möjligheterna till fortsatt värdeskapande, säger Carl-Adam von Schéele, vd för Urban Partners Sverige.

Urban Partners äger fortfarande den stora fastigheten Ångtvätten 16 som finns nere vid vattnet. Den ska säljas vidare till JM. Bredvid har Areim en stor kontor- och skolfastighet.
Text Karin Winter karin.winter@fastighetsvarlden.se

