TPI köper av Urban Partners på Stora Essingen

Torslanda Property Investment har tecknat avtal om att köpa fastigheten Tvålen 4 på Stora Essingen i Stockholm av Urban Partners. Fastigheten omfattar 3.300 kvm kontor med runt 25 procent vakanser. TPI vill gärna köpa fler kontorshus i 08-området. Urban Partners/JM äger fortfarande den betydligt större fastigheten direkt vid vattnet.

Tango agerade säljarens rådgivare.

Fastigheten omfattar cirka 3.300 kvadratmeter uthyrbar kontorsarea och har ett mycket attraktivt läge på Stora Essingen, i direkt anslutning till tvärbanan och med god tillgänglighet till både innerstaden och det regionala vägnätet. Läget kombinerar närhet till vatten och grönområden med korta restider till centrala Stockholm. Fastigheten har i dag en vakansgrad på ungefär fjärdedel.

TPI grundades 2014 ursprungligen som ett enfastighetsbolag. Under 2019 förvärvades fastigheter i Torslanda och i samband med det förvärvet meddelade bolaget en ny strategisk inriktning – att bredda fastighetsportföljen med kontorsfastigheter med starka kassaflöden intill spårbunden trafik. Förvärvet gjordes från Söderport som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, och i och med affären blev Söderport tung ägare i TPI.

– Tvålen 4 passar väl in i vår strategi att fortsätta förvärva kontorsfastigheter i starka kommunikationslägen. Vi ser en efterfrågan på kontorslokaler med attraktiv hyresnivå i citynära lägen runt Stockholm och vi söker aktivt efter fler kontorsfastigheter att förvärva, säger Stefan Berg, vd för TPI.

Urban Partners, då som Nrep, köpte i februari 2019 flera fastigheter på Stora Essingen (genom Nordic Strategies Fund III) – Tvålen 4 som nu säljs till TPI, Ångtvätten 16 (Lärarnas Hus), Tvålen 7 samt Stora Essingen 1:4. Säljare var Lärarförbundets fastighetsbolag. I samband med affären träffade Urban Partners avtal med JM som i ett andra steg ska förvärva fastigheterna när en detaljplan för bostäder är klar. I december 2025 klubbade stadsbyggnadsnämnden att Lärarnas Hus får rivas och ersättas med 200 bostäder.

Under innehavstiden har Urban Partners arbetat aktivt med fastigheten Tvålen 4 med fokus på förvaltning, uthyrning och att positionera tillgången för långsiktig utveckling i ett attraktivt och växande område.

– Tvålen 4 är ett bra exempel på den typ av stadsnära fastigheter vi investerar i och utvecklar över tid. Det är en välbelägen fastighet med tydlig potential och försäljningen är ett naturligt steg i fondens livscykel. Vi är glada att lämna över till en köpare som delar vår syn på läget och möjligheterna till fortsatt värdeskapande, säger Carl-Adam von Schéele, vd för Urban Partners Sverige.