Tosito och Strawberry satsar på nytt destinationshotell

Strawberry och Tosito har tecknat avsiktsförklaring för unik lifestyle-resort i Jönköpings industrihistoria. Hotellet ska byggas i Munksjöstaden. Med cirka 120 rum, svävande bastur och en atmosfär som andas retro-progressiv elegans, blir detta inte bara ett hotell- det blir en destination, enligt parterna.

Om projektet i korthet: Antal rum: 120 rum, inklusive sviter (Pappersmakaren, Kemisten, Maskinoperatören, Fabrikschefen).

Faciliteter: Restaurang (Bistro), Vinbar/Café, Wellness med gym, yoga, inomhuspool och flytande bastu.

Event: Multifunktionell eventyta i fabriksmiljö för upp till 1000 personer samt tre styrelse/mötesrum.

Planerad byggstart: Hösten 2026

Planerad hotellöppning: 2028.

Sedan 1700-talet har Munksjön varit en plats för rekreation och livskraft. Från hälsokällan vid Västerbrunn och 1800-talets roddklubbar, till vinterns skridskoturer och utflykter i Ljungarumsskogen. Det är denna själ, kombinerat med det tunga industriarvet från tändstickskungen Janne Lundström och Munksjö pappersbruk, som nu väcks till liv i en ny tappning.

Det nya hotellet blir en hyllning till Jönköpings historia, inrymt i den karaktäristiska fabriksbyggnaden. Här möts gästerna av en miljö där tegel och återvunnet trä samsas med mjuka textilier och en kurerad doftsignatur som genomsyrar upplevelsen.

– Jönköping har en helt unik energi. Här revolutionerade Janne Lundström världen med säkerhetständstickan och Munksjö pappersbruk satte staden på kartan. Att vi nu får ta över stafettpinnen och skapa en modern mötesplats i dessa lokaler är en ära. Vi skapar inte bara ett hotell, vi skapar en tidsresa. Det här blir ett retro-progressivt ”powerhouse” där man checkar in för att checka ut från vardagen. Det ska kännas i väggarna att man är en del av historien, samtidigt som man blickar in i framtiden, säger Petter Stordalen, ägare av Strawberry.

Hotellet är designat för att vara en kulturell hubb och en självklar anledning att resa till Jönköping. De 120 rummen fylls av en härlig känsla med musik från vinylspelare, en blinkning till en svunnen era. De exklusiva sviterna bär namn som Pappersmakaren, Kemisten och Fabrikschefen, och inredningen knyter an till det historiska arvet.

Hjärtat i anläggningen är den inspirerande bistron med öppet kök och en stor bar samt den omfattande wellness-avdelningen som vetter mot sjön. Här suddas gränsen mellan ute och inne ut. En 35-gradig inomhuspool minner om hur fabriksarbetarna förr tvättade sig i varma källor, och via bryggor når gästerna en flytande bastu på sjön.

– Tillsammans med Strawberry har vi arbetat fram ett destinationshotell som verkligen tar vara på fastighetens unika karaktär. Vi bevarar detaljer som takbjälkar och intrikat tegelarbete, men adderar en modern dimension. Det här projektet är en nyckel i utvecklingen av Munksjöstaden och Jönköping. Att kunna erbjuda allt från en vinbar till en unik eventyta i fabriksmiljö för 1000 personer, visar på bredden i vår vision, säger Tommy Fritz, VD för Tosito.

Utöver hotellverksamheten inrymmer byggnaden en flexibel eventarena och en vinbar/café som skiftar skepnad under dygnet – från studenternas espressobar på morgonen till en pulserande vinbar på kvällen, inspirerad av nattlivet i Le Marais och Neapel.

Byggstart planeras till hösten 2026 och de första gästerna checkas in 2028.