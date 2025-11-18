245 meter höga Karlatornet. Högst upp finns fyra penthouse.

Toppvåning i Karlatornet såld igen – Ola Serneke lämnat

2018 såldes penthouse-lägenheten högst upp i Karlatornet – till utvecklaren Ola Serneke själv. För några veckor sen kunde GP avslöja att han lämnat tillbaka den, efter en deal med nya fastighetsägaren Balder. Nu är lyxlägenheten såld igen, uppger mäklaren Niklas Berntzon på ESNY.

– Det känns fantastiskt. Det är utan tvekan stadens häftigaste lägenhet, säger Niklas Berntzon till GP.

Därmed är, precis som tidigare, två av de fyra penthouse-lägenheterna högst upp sålda. Den dyraste finns till försäljning för 69 miljoner kronor.

Penthousevåningen i toppen av Karlatornet är på 365 kvadratmeter, och har bland annat takterrass och bubbelpool.

Enligt Berntzon ska intresset för bostäderna ha ökat markant efter att den lägenheten även varit med i SVT:s serie ”Så byggdes Sverige” för någon vecka sedan.

”Telefonen har formligen exploderat sedan dess” skriver Berntzon i ett mejl till GP.

Den nu sålda lägenheten ägdes tidigare av Ola Serneke som dock aldrig flyttade in i den, enligt Niklas Berntzon. Serneke har tidigare, under projekttiden, beskrivits lägenheten som sitt drömboende. Lägenheten ska nu lämnats åter till Balder som del av en större affär.

Om den nya ägaren säger Berntzon till GP  att det är en svensk person med ”internationell närvaro” som nu flyttar hem till Sverige.

Den andra sålda lägenheter längst upp har sedan tidigare köpts av en brittisk medborgare.

”Nu när firandet lagt sig efter försäljningen i fredags så siktar jag på att få ytterligare ett av de stora penthouskontrakten signerade i närtid”, säger Niklas Berntzon till GP.

Karlatornet. Foto: Fastighetsvärlden
Karlatornet. Foto: Fastighetsvärlden
