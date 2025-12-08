Topp vid Byggnads i blåsväder

Fackförbundet Byggnads förbundssekreterare Jakob Wagner är i blåsväder. Han anklagas för att ha anlitat en vän – en avstängd utbildningskonsult – och sedan själv attesterat fakturor för över 400.000 kronor, rapporterar Aftonbladet.

Anklagelserna har lett till en intern konflikt inom Byggnads och ett extra förbundsfullmäktige har kallats till den 8 december för att pröva Wagners förtroende.

Byggnads revisorer rekommenderar att förbundet ser över rutiner för anlitande av externa tjänster, efter att osäkerhet uppstått kring dokumentationen av beslut inom styrelsen.

Den anlitade konsulten ska flera gånger bett sig illa, bland annat mot kvinnor.

– Det är fullkomligt kaos i förbundsstyrelsen, säger en av flera källor inom Byggnads som Aftonbladet talat med.