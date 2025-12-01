Tomställt i 15 år på Kungsholmen – nu kanske saker händer
Hel fastighet kan få annan användning.
Nu redovisas placeringarna 9–50.
Emelie Mannheimer, vd United Spaces, om att coworking skapar attraktivitet i fastigheter och att fastighetsägare och coworkingaktörer måste hitta en väg framåt för att stärka varandras affärer.
Den uthyrningsbara ytan uppgår till 424.000 kvm.
Johan Almquist, vd A house, tror på en breddning av kontorsplatslösningar i framtiden och att fastighetsägarnas egna coworkingkoncept kommer att öka på kort sikt.
Lämnar vd-rollen efter snart fyra år.
Vinnarna i åtta klasser. Se bilder.
Kan bli ett av Sveriges största. Ska även ha förutsättningar för att bli dubbelt så stort.
13 fastigheter ingår i transaktionen.
Internationell aktör rekryterar inför en expansion på den nordiska marknaden.
Homan Tehrani, vd Ioffice, anser att branschen, efter att ha studsat tillbaka, behöver börja växa igen.
Brunswicks och Blackstones nya bolag gör sin andra investering.