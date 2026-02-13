Tollefsen klar för heta Bostadsdagen

Den 18 mars är det dags för årliga Bostadsdagen. Vi på FV är väldigt nöjda med programmet och kan nu även berätta att det är klart att Ivar Tollefsen kommer att medverka i Heta stolen.

Med fem veckor kvar konstaterar vi att det kommer att bli en riktigt bra mötesplats eftersom det redan är en bra bit över hundra anmälda.

Anmäl er nu. Det kan bli fullsatt. Fullständigt program finns här.

Ivar Tollefsen är grundare, ägare och ordförande i Fredensborg AS, samt majoritetsägare i Heimstaden AB. Han är också styrelsemedlem i Heimstaden Bostad. Tollefsen är en industrialist och en investerare med ett särskilt intresse för långsiktiga investeringar i fastighetsverksamheter.

