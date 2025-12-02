Toboprop rekryterar analytiker

Toboprop har rekryterat analytiker Moa Granath som studerar fastighet och finans på KTH, och som tidigare arbetat som junior analytiker på SBP Kredit. Hennes tjänst började i slutet av november.

Moa Granath anställs som analytiker på Toboprop. Hon studerar just nu fastighet och finans på KTH och har tidigare under sin utbildning arbetat deltid på SBP Kredit som junior analytiker. Innan studierna var hon projektledare på Hostini AB. Moa Granath är 25 år.

Moa Granath ska stötta teamet i pågående analyser och transaktioner.

Tobias Magnussen, med erfarenhet från Nordier och New Property, startade i augusti i år det egna transaktionsbolaget Toboprop. Han sa då till Fastighetsvärlden:

– Ambitionen är som alltid att göra mycket affärer och jobba med entreprenörer och ägarledda bolag. De är snabba, enkla och bra att jobba med, säger Magnussen.