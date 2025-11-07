Toboprop ökar kontaktytan med samarbete

Bakom Svedberg Property Advisory står Joachim Svedberg som har 25-årig erfarenhet från fastighetsbranschen varav de senaste 20 åren som transaktionsrådgivare. Magnussen och Svedberg arbetade under några år tillsammans på Colliers.

De arbetar nu aktivt med ett par gemensamma uppdrag.

– Med Jocke ombord får vi upp affärstempot och vi kan gå på fler avslut. Hela idén med Toboprop är att vara enkla, snabba och smidiga att jobba med och det stämmer väl in på Jocke, säger Tobias Magnussen.