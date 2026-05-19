Bild på Byggmästaren 2 på Ankdammsgatan 35 i Solna
Byggmästaren 2 på Ankdammsgatan 35 i Solna. Fastigheten förvärvades från Oscar Engelberts Parkgates konkursbo. Foto: Fastighetsvärlden

Titanias detaljplan för kv. Byggmästaren på granskning

Byggnadsnämnden i Solna stad godkänner att detaljplanen för Kv. Byggmästaren går ut på granskning. Ett stort steg framåt efter att detaljplanen stått stilla i snart tio år.

Titanias detaljplan för kv. Byggmästaren i Solna går ut på granskning. Det beslutades av Byggnadsnämnden i Solna stad den 18 maj.

På mindre än ett och ett halvt år har bolaget lyckats driva detaljplanen fram till granskningsskedet.

– Vi har tagit fram ett projekt med högkvalitativ arkitektur och ett innehåll där vi har en stark övertygelse om att vi skapat något som verkligen efterfrågas på marknaden och där intresset från framtida boende kommer att vara mycket stort. Det här är ett viktigt steg framåt och vi ser mycket fram emot att driva projektet hela vägen in i mål, säger Wojciech Wondell, COO på Titania.

Granskningsskedet innebär att detaljplanen nu går in i en central fas som utgör det sista steget innan en detaljplan antas.

Titania förvärvade redan i januari 2025 fastigheten Byggmästaren 2 från Oscar Engelberts Parkgates konkursbo, som omfattar en majoritet av planområdet. Bolaget tecknade i början av 2025 även ett avtal om förvärv med bostadsrättsföreningen Ankdammen 33 för del av fastigheten Byggmästaren 4.

Tillsammans med den aktuella markanvisningen innebär detta att Titania nu har full kontroll över hela detaljplaneområdet.

Genom att riva fastigheten som förvärvades ur konkursboet samt bebygga den mark som finns för en bensinstation och den mark som förvärvats från bostadsrättsföreningen hoppas Titania kunna bygga 350 bostäder.

Titania smider planer för att lyfta det eftersatta kvarteret. Foto: Fastighetsvärlden.
Titanias projekt i Skytteholm och vd Einar Jansson.
Här ska Titania bygga. På andra sidan Ankdammsgatan finns Solnahallen.
Här ska delar av bostäderna byggas.
