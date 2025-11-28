Titania tillförs 79 mkr efter nyemission

Teckningskursen per B-aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en premie om cirka 5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) om cirka 6,67 SEK för Bolagets B-aktier under de senaste tio handelsdagarna per den 27 november 2025.

Einar Janson, vd för Titania:

– Vår nyemission övertecknades på bara några timmar vilket vi är mycket nöjda med. Vi är glada över att ha support både från befintliga institutionella ägare i form av fjärde AP-fonden och intresse från nya kapitalstarka aktörer av industriell karaktär. Från den senare kategorin är vi speciellt glada över att välkomna Maelir AB och Jakob Johansson som ny storägare i Titania. Vad gäller teckningskursen utgör den ett premium relativt den genomsnittliga börskursen oavsett om man räknar på de senaste tio, tjugo eller trettio handelsdagarna, vilket vi är nöjda med, men priset innebär ändå en väsentlig rabatt relativt vårt substansvärde. För vår del, just nu, bedömer vi, trots det, att vi skapar bäst aktieägarvärde på lång sikt på detta sätt. Det är nu när vi kan handla upp entreprenader till bra villkor som pengarna behövs. I en framtida högkonjunktur kommer det att kosta mer. Det är nu, efter en paus i byggande under flera år, vi kan byggstarta projekt som har chansen att komma ut på en marknad när det råder underutbud om två till tre år när projekten vi startar idag är klara. Pengarna vi får in nu skall just gå till att tillträda och byggstarta projekt och förbättrar dessutom vår soliditet vilket också ger utrymme att lånefinansiera mer av expansionen framåt. Tror man, som vi gör, på att växa och fortsätta starta projekt och samtidigt inte vill finansiera det genom sälja ut uppsidan i projekten genom forwardförsäljningar eller ta in JV-parter så kommer man ibland behöva göra en nyemission vid enstaka tillfällen när affärsmöjligheter finns och då får man acceptera den värdering marknaden sätter på aktien vid dessa tillfällen.

Jakob Johansson, vd för Maelir AB:

– ”Jag tror att tiden är mogen för att satsa på bostadsutveckling i Stockholmsregionen. Titania har lång erfarenhet av bostadsutveckling, med en tydlig och engagerad huvudägare i Einar Janson och en stark, lättanalyserad byggrättsportfölj bestående av rena projekt utan krångliga JV-upplägg. Titania har också vågat vara konträra och satsat på expansion när andra inte gör det, vilket skapar möjligheter och ligger i linje med vad jag anser är rätt just nu och vill investera i. Jag är imponerad av Titania och Einars entreprenörsresa hittills och ser nu fram emot att vara en del av fortsättningen.