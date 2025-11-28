Titania tillförs 79 mkr efter nyemission

Titania har genomfört en riktad nyemission av 11.297.000 B-aktier, tillförts motsvarande cirka 79 miljoner kronor. Bakom emissionen fanns bland annat Maelir AB och Fjärde AP-fonden.

Annons

Teckningskursen per B-aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en premie om cirka 5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) om cirka 6,67 SEK för Bolagets B-aktier under de senaste tio handelsdagarna per den 27 november 2025.

Einar Janson, vd för Titania:

– Vår nyemission övertecknades på bara några timmar vilket vi är mycket nöjda med. Vi är glada över att ha support både från befintliga institutionella ägare i form av fjärde AP-fonden och intresse från nya kapitalstarka aktörer av industriell karaktär. Från den senare kategorin är vi speciellt glada över att välkomna Maelir AB och Jakob Johansson som ny storägare i Titania. Vad gäller teckningskursen utgör den ett premium relativt den genomsnittliga börskursen oavsett om man räknar på de senaste tio, tjugo eller trettio handelsdagarna, vilket vi är nöjda med, men priset innebär ändå en väsentlig rabatt relativt vårt substansvärde. För vår del, just nu, bedömer vi, trots det, att vi skapar bäst aktieägarvärde på lång sikt på detta sätt. Det är nu när vi kan handla upp entreprenader till bra villkor som pengarna behövs. I en framtida högkonjunktur kommer det att kosta mer. Det är nu, efter en paus i byggande under flera år, vi kan byggstarta projekt som har chansen att komma ut på en marknad när det råder underutbud om två till tre år när projekten vi startar idag är klara. Pengarna vi får in nu skall just gå till att tillträda och byggstarta projekt och förbättrar dessutom vår soliditet vilket också ger utrymme att lånefinansiera mer av expansionen framåt. Tror man, som vi gör, på att växa och fortsätta starta projekt och samtidigt inte vill finansiera det genom sälja ut uppsidan i projekten genom forwardförsäljningar eller ta in JV-parter så kommer man ibland behöva göra en nyemission vid enstaka tillfällen när affärsmöjligheter finns och då får man acceptera den värdering marknaden sätter på aktien vid dessa tillfällen.

Jakob Johansson, vd för Maelir AB:

– ”Jag tror att tiden är mogen för att satsa på bostadsutveckling i Stockholmsregionen. Titania har lång erfarenhet av bostadsutveckling, med en tydlig och engagerad huvudägare i Einar Janson och en stark, lättanalyserad byggrättsportfölj bestående av rena projekt utan krångliga JV-upplägg. Titania har också vågat vara konträra och satsat på expansion när andra inte gör det, vilket skapar möjligheter och ligger i linje med vad jag anser är rätt just nu och vill investera i. Jag är imponerad av Titania och Einars entreprenörsresa hittills och ser nu fram emot att vara en del av fortsättningen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 15:06

Stort fotbollscenter i Kista – istället för ny mässa

Stora ytor. Kan ge området ett nytt innehåll. Se kartor och läs om volymer.

”Planerna lever i allra högsta grad”

Kan bli livsviktigt andrum för Kista

Uppgifter kring Ericssons stora besked om Kista

Coworking-vd lämnar – CFO tar vid

Lämnar vd-rollen i coworkingbolaget efter snart fyra år.

McDonalds redo för comeback mitt i Stockholm

”Aggressiv expansionsfas”. De aktuella lägena. Planerna de kommande åren. Ny strategi. Tuff konkurrens i MoS.

25 nya öppningar på Westfield Mall of Scandinavia

”De flesta koncept är för lika i dag”

Johan Almquist, vd A house, tror på en breddning av kontorsplatslösningar i framtiden och att fastighetsägarnas egna coworkingkoncept kommer att öka på kort sikt.

Årets vinnare i Sweden Green Building Awards

Vinnarna i åtta klasser. Se bilder.

Planerar bygga nytt fängelse med 500 platser

Kan bli ett av Sveriges största. Ska även ha förutsättningar för att bli dubbelt så stort.

Niam säljer i Skåne för 485 mkr

13 fastigheter ingår i transaktionen.

Walljaeger rekryteras för att finna nya affärer

Internationell aktör rekryterar inför en expansion på den nordiska marknaden.
Topplista

Mäktigast 2025 – tre nya

Nu redovisas placeringarna 14–50.

”Ska ha 100.000 kvadratmeter om fem år”

Homan Tehrani, vd Ioffice, anser att branschen, efter att ha studsat tillbaka, behöver börja växa igen.

Sista chansen: Gratis nedladdning av magasin

Erbjudandet gäller endast november månad ut.

Nya Lynea utökar med 08-köp

Brunswicks och Blackstones nya bolag gör sin andra investering.
Krönika

”Gyllene tillfälle att lära av europeiska marknaden”

Maria Svensson Wiklander om hur coworkingbranschen utvecklas i Europa och hur Sverige kan lära sig av mogna marknader i Storbritannien och Frankrike.

Känd trio satsar ihop – fokus på handelsfastigheter

”Vi kommer att bygga ett fastighetsbolag där kvalitet, kundfokus och långsiktighet är ledord”.

Så mycket höjs hyrorna i Stockholm

Berör 50.000 hushåll. Branschorganisationen Fastighetsägarna kommenterar beskedet.

 Tillbaka till förstasidan