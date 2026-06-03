Titania skapar nytt och utmanar Hyresgästföreningen

En grupp fastighetsägare och bostadsutvecklare, med Titania i spetsen, har bildat Hyresbostadsägarna i Stockholm – en ny fastighetsägarförening med fokus på villkoren för ägare och utvecklare av hyresbostäder i Stockholmsregionen och med nya grepp för att åstadkomma förändring.

Det nya initiativet har redan fått uppmärksamhet i riksmedia under våren, efter kritik från Hyresgästföreningen.

Bakgrunden till initiativet, enligt den nya organisationen, är en växande frustration över att dagens hyresmarknad i Stockholm inte fungerar tillräckligt väl för vare sig hyresgäster, fastighetsägare eller regionens långsiktiga tillväxt.

Föreningens styrelse består av personer med erfarenhet från fastighetsutveckling och ägande, juridik, politik samt opinionsbildning.

Einar Janson (ordförande), VD för Titania, ett bygg- och fastighetsbolag med fokus på Stockholmsregionen.

(ordförande), VD för Titania, ett bygg- och fastighetsbolag med fokus på Stockholmsregionen. Robert Hannah , moderat kommunpolitiker, tidigare riksdagsledamot och tidigare bostadspolitisk talesperson för Liberalerna.

, moderat kommunpolitiker, tidigare riksdagsledamot och tidigare bostadspolitisk talesperson för Liberalerna. Erik Dahlin , fastighetsägare och verksam inom fastighetsutveckling, med bakgrund inom Sverigedemokraterna.

, fastighetsägare och verksam inom fastighetsutveckling, med bakgrund inom Sverigedemokraterna. Sebastian Scheiman, advokat med omfattande erfarenhet av domstolsprocesser vid såväl Högsta domstolen som Europadomstolen.

Styrelsen menar att reformbehovet på den svenska hyresmarknaden nu är så omfattande att frågan kräver erfarenhet från näringsliv, juridik, politik och opinionsbildning.

– Stockholm är Sveriges ekonomiska motor, men människor kan idag inte få tillgång till hyresbostäder enligt deras egna preferenser trots hög betalningsvilja och stor efterfrågan. Det är ett tydligt tecken på att marknaden inte fungerar som den borde. Hyresbostadsägarna vill åstadkomma rena regeländringar men även pröva nya grepp med att aktivt påverka hur systemet vi har idag används. Dagens förhandlingssystem domineras till exempel av en monopolpart, Hyresgästföreningen. Det var inte så systemet var tänkt att fungera då det utvecklades. Hyresbostadsägarna vill ändra detta genom att främja avtalstecknande med alternativa hyresgästföreningar och på så sätt skapa en marknad med fler parter, säger Einar Janson.

Föreningen menar att storstadsregionernas förutsättningar skiljer sig väsentligt från övriga delar av landet och att det därför behövs en organisation som specifikt företräder hyresbostadsägare i en växande storstadsmarknad med strukturell bostadsbrist. Hyresbostadsägarna i Stockholm vill verka för:

större organisatorisk pluralism på hyresmarknaden,

mer transparenta och förutsägbara hyresförhandlingar,

bättre förutsättningar för investeringar i hyresbostäder,

ökad avtalsfrihet och fler partsmodeller, samt

en modernisering av synen på hyresmarknaden i Sverige.

Hyresbostadsägarna i Stockholm kommer att bedriva opinionsbildning i hyressättningsfrågor och delta aktivt i lagstiftningsprocesser, enligt ett pressmeddelande. Föreningens medlemsförmåner kommer att inkludera kvalificerat juridiskt stöd och representation vid såväl hyresförhandlingar som rättsprocesser, juridiska mallar och AI-baserad avtalshantering för att förenkla fastighetsförvaltningen, utbildning i hyresjuridik samt tillgång till områdesbaserade hyresdata. Föreningen kommer också att driva strategiska rättsprocesser i frågor som rör hyressättning i syfte att påverka förhandlingssystemets utveckling.

Hyresbostadsägarna i Stockholm menar att en bättre fungerande hyresmarknad inte bara är en fråga för fastighetsbranschen, utan en central tillväxt- och samhällsfråga för hela Sverige.

– Vi anser att dagens hyresmarknad präglas av alltför begränsad organisatorisk konkurrens och att systemet under lång tid utvecklats utan tillräckliga incitament för förändring. På en öppen marknad bör det finnas utrymme för fler organisationer och fler sätt att organisera hyresförhandlingar, säger Einar Janson.

Hyresbostadsägarna i Stockholm har påbörjat medlemsrekrytering under våren.

Hyresbostadsägarna kommer att presentera reformförslag för en mer transparent och fungerande hyresmarknad i Stockholmsregionen inom kort.