Titania säljer till Credentia på Lidingö

Titania har ingått avtal om att sälja den tomträtt där byggrätten för vårdboendeprojektet Hälsans hus på Lidingö ligger. Köpare är Credentia och det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 52 miljoner kronor. Priset motsvarar cirka 7 500 kronor per kvm ljus BTA byggrätt.

Försäljningen sker till Titanias bokförda värdering. Hälsans hus ligger i Högsätra centrum och detaljplanen togs fram i ett samarbete mellan Titania och Lidingö stad mellan 2021 och 2024.

Tomträtten tilldelades ursprungligen till Titania som markanvisning av Lidingö stad och bolaget har därmed inte haft någon initial markinvestering. Transaktionen innebär således ett betydande värdeskapande och ett likviditetstillskott för Titania.

Genom affären lämnar Titania över projektets genomförande till Credentia, en aktör med starkt fokus inom vårdboenden och samhällsfastigheter.

– Det här är en mycket bra affär för Titania. Vi realiserar ett fastighetsvärde om 52 miljoner kronor på en byggrätt där vi inte haft någon initial markinvestering, och gör det dessutom helt i linje med värdering. Detta visar hur stark efterfrågan blivit på byggrätter i Stockholm, speciellt med tanke på att det köparen betalar för enbart utgör ett övervärde i en tomträtt. För friköpt mark hade priset blivit väsentligt högre. Vad affären också tydligt visar är hur stort värdeskapande som finns i vårt tidiga arbete med att ta fram färdiga detaljplaner. Titania kan realisera värden i alla skeden av utvecklingsprocessen och vi behöver inte alltid bygga klart. För oss och för just detta projekt var det strategiskt rätt att lämna över projektet till Credentia, som har fullt fokus på vårdboenden och är mycket väl lämpade att driva Hälsans hus hela vägen i mål. För Titania innebär affären ökad likviditet och ett tydligt fokus på vår kärnverksamhet, bostadsutveckling, säger Fredrik Wisborn, transaktionschef på Titania.