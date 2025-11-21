Titania rekryterar Chief Treasury Officer

Titania rekryterar Joakim Signäs i rollen som Chief Treasury Officer, med tillträde den 1 december 2025. Joakim Signäs har en gedigen utbildning inom fastighetsekonomi, inklusive en masterexamen i Fastigheter och Byggande med finansiell inriktning från KTH.

Joakim Signäs, Titania.
Joakim Signäs, Chief Treasury Officer på Titania.
Joakim Signäs har sedan en tid tillbaka haft ett nära samarbete med Titania, där han bidragit med finansiell analys, dokumentation och strategiskt stöd i flera projekt. I sin nya roll som Chief Treasury Officer kommer han att ansvara för att vidareutveckla Titanias finansiella plattform, kapitalförvaltning och investeringsstrategi, med särskilt fokus på att stödja bolagets tillväxt och långsiktiga mål. Han har tidigare varit verksam inom Randviken, Balder och Stenhus Fastigheter, där han byggt upp en mångsidig kompetens inom fastighetssektorn.

– Titania befinner sig i offensiv tillväxtfas. Vi tror starkt på att starta bostadsprojekt i Stockholm nu. Kalkylerna visar på god lönsamhet redan på dagens nivåer och en unikt stor potentiell uppsida utöver det tills projekten som startas idag är färdigställda om 2-3 år. Vi har redan byggrätterna och den operationella kapaciteten att göra det. Kan vi bara fixa likviditeten att starta och fullfölja låneförpliktelser framåt så gasar vi på. Joakim kommer bland annat att arbeta med upphandlingar av lån och likviditetsplanering som är de viktigaste parametrarna för att åstadkomma detta. Att handla upp lån och andra finansiella lösningar för projekt av byggnadskreditivkaraktär och skapa dynamiska modeller för kassaflöden knutna till detta kräver lika mycket bygg- och fastighetskunnande som ekonomikunnande och där passar Joakims kompetens perfekt. Vi använder den engelska beteckningen för Joakims funktion eftersom en betydande del av vår finansiering idag är från internationella aktörer, säger Einar Janson, vd för Titania.

– Jag ser fram emot att ta mig an rollen som Chief Treasury Officer och bidra till Titanias finansiella utveckling. Bolaget har en tydlig vision och stark drivkraft, och jag är stolt över att få vara en del av den resan, säger Joakim Signäs.

