Titania köper halvt jv av K-fastigheter

Titania har tecknat avtal om att förvärva de återstående 50 procenten av aktierna i det gemensamma bolag av K-Fastigheter. Jv:et äger projektfastigheten Vallentuna‑Rickeby 1:48. Projektet förvärvas under pågående produktion och det underliggande marknadsvärdet uppgår till 175 miljoner kronor, vilket motsvarar 75 000 kr/kvm och utgör fastighetsvärdet för transaktionen. Efter transaktionen är Titania ensam ägare till fastigheten.

Fastigheten är belägen i centrala Vallentuna, cirka 400 meter från centrum och med närhet till kommunikationer, service och natur. Projektet omfattar 2 338 kvm fördelat på 74 hyreslägenheter samt underjordiskt garage. Parterna har lyckats förhandla fram starka hyresnivåer, vilket ytterligare stärker projektets långsiktiga avkastningsprofil, vilken räknat som yield on cost inklusive finansiering, förväntas uppgå till cirka 6,6 procent.

Projektet bedöms färdigställas under första halvåret 2026. Samarbetet mellan K-Fastigheter och Titania har varit nära, konstruktivt och välkoordinerat och har resulterat i en väl genomförd och konkurrenskraftig produkt.

– Vi är mycket nöjda med att tillsammans med Titania ha genomfört detta projekt. Samarbetet har fungerat utmärkt och vi ser fram emot att utveckla fler projekt ihop framöver. Försäljningen ligger i linje med K‑Fastigheters allt starkare position som projektutvecklare, där vi fokuserar på hög omsättningshastighet och inte längre behåller alla projekt i egen förvaltning, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K‑Fastigheter.

– Det här projektet är ett tydligt bevis på vad som uppnås när två aktörer med höga ambitioner och stark genomförandeförmåga arbetar tillsammans. Samarbetet med K‑Fastigheter har varit både effektivt och värdefullt, och resultatet är en produkt som håller hög kvalitet och står sig mycket väl på marknaden. Att vi nu tar över hela ägandet är ett naturligt steg i vår strategi att fortsätta växa. Vallentuna-Rickeby 1:48 är en attraktiv tillgång som vi ser fram emot att förvalta med samma precision som vi byggt den, säger Einar Janson, vd för Titania.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

