Idag finns parkeringar och garage på fastigheten där det i framtiden ska byggas nya bostäder.

Titania förvärvar i Masmo för utveckling av 500 bostäder

Huge Bostäder säljer del av fastigheten Drakskeppet i Huddinge till Titania. Totalt planeras fler än 500 nya bostäder planeras i Vårby haga.

Titania planerar att bygga 5 bostadshus på fastigheten Drakskeppet och avser också att köpa mark från kommunen vid Masmotorget för ytterligare bostäder. Huge planerar att bygga över 200 hyresbostäder, varav flera kommer att vara mindre bostäder. Två av husen blir ungdomshus och ett annat studentbostäder, vilket bidrar till en varierad bostadsmix. De andra två husen blir vanliga hyresrätter om 1 – 4 rum och kök. Tillsammans finns planer på över 500 nya bostäder.

Området har ett mycket attraktivt läge med direkt närhet till tunnelbana, natur och service. Detaljplanearbetet pågår, och planen förväntas gå ut på samråd i februari 2026.

– Vi är väldigt glada över det förtroende och det fina samarbetet vi har med Huge Bostäder och Huddinge kommun. Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur kommunen och det kommunala bostadsbolaget tillsammans med en privat aktör kan driva utvecklingen framåt på ett konstruktivt och effektivt sätt. Platsen vid Masmo tunnelbanestation är verkligen något extra, ett spårbundet läge med naturen runt hörnet och stor potential att bli en levande stadsdel. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med en snabb detaljplaneprocess och att gemensamt förverkliga visionen för området, säger Einar Janson, vd på Titania.

– Vi är glada att vi har tecknat ett avtal med Titania om att tillsammans utveckla nya bostäder i Vårby Haga, säger Karin Strömberg Ekström, vd Huge Bostäder.

För att möjliggöra Titanias byggstart kommer Huge att genomföra förberedande arbeten på Solhagavägen. Det innebär bland annat att parkeringsplatser tas bort, avfallsbehållare grävs ner och ledningar för vatten och avlopp förbereds. Dessa insatser skapar förutsättningar både för Titanias byggnation och Huges framtida bostäder.

– Med utvecklingen av Spårväg syd samt de bostadsområden som planeras i Vårby Udde stärker vi platsen och skapar ytterligare en livskraftig plats att leva och bo i, säger Karin Strömberg Ekström.

