Se flera illustrationer på Fabeges planerade miljardprojekt.
Bekräftar ny topphyra i Göteborg – rejält rekord
Spränger den tidigare högsta hyran för kontorslokaler.
Tio terrasser och tre nya våningar ska ge rejält lyft
Utökar med köp i centrala Östersund
Medelstor fastighetsägare gör udda köp.
Här glöder konjunkturen – stor bostadssatsning
Hela 2 200 bostäder i centralt område.
Niam köper från Tosito
20 000 kvm nyutvecklat.
Chocken: 80 procent av värdet försvann
Investerat drygt 750 miljoner kronor. En minst sagt glad investeringskalkyl verkar vara grunden till den ekonomiska baksmällan.
Stockholms stad gör nytt överraskande köp
Ovanligt köp av bostäder i 08-område.
Redo investera 200 mdr i norr
Kan bli revansch efter det kinesiska fiaskot.
Singular Society öppnar hos Humlegården
Tar plats i de ”stängda” butikslokaler som Bank of China hade tidigare.
Tollefsen klar för heta Bostadsdagen
En av branschens mäktigaste medverkar den 18 mars.
Heimstaden bakom köp av hela 4 761 lägenheter
Storaffär med 60 bostadsfastigheter klar.
Hufvudstaden startar nytt projekt i centrala Stockholm
Väldigt attraktivt läge. Investeringsbeslut fattat. Totalt 720 miljoner kronor.
Fastpartner kan vara nära stor uthyrning inom tullarna
Revansch för att ha missat stor myndighet nyligen.
Vasakronan hyr ut 3 200 kvm i Frösunda
Hyresgästen lämnar Täby.
Hotande bakslag för Besqab och HSB kring ny t-station
Kan komma att slopas. Nu måste intäkterna öka eller kostnader kapas.