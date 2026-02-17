Tingsvalvet i litet köp i Katrineholm

Tingsvalvet har förvärvat bolaget VEXA Industrihus 3 AB som äger fastigheten Gjuteriet 12 i Katrineholm. Köpeskillingen av aktierna uppgår till cirka 12 miljoner kronor.

Lejons Mäkleri har agerat rådgivare i transaktionen.

Tingsvalvet har förvärvat bolaget VEXA Industrihus 3 AB. Köpeskillingen av aktierna uppgår till 12 192 954 kronor. Bolaget äger fastigheten Katrineholm Gjuteriet 12 och överenskommet fastighetsvärde uppgår till 21 150 000 kronor.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 1 890 kvm och fastigheten är fullt uthyrd.

Förvärvet görs till en direktavkastning om drygt 8 procent och tillträdet sker 27 februari 2026.

