Tingsvalvet i litet köp i Katrineholm

Lejons Mäkleri har agerat rådgivare i transaktionen.

Tingsvalvet har förvärvat bolaget VEXA Industrihus 3 AB. Köpeskillingen av aktierna uppgår till 12 192 954 kronor. Bolaget äger fastigheten Katrineholm Gjuteriet 12 och överenskommet fastighetsvärde uppgår till 21 150 000 kronor.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 1 890 kvm och fastigheten är fullt uthyrd.

Förvärvet görs till en direktavkastning om drygt 8 procent och tillträdet sker 27 februari 2026.