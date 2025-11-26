Tingsvalvet köper för 100 mkr – utökar i Eskilstuna

Tingsvalvet har förvärvat fastigheten Nithammaren 8, i anslutning till Munktellstaden i Eskilstuna. Fastigheten har en uthyrningsbar area uppgående till 4.090 kvm och köpeskillingen uppgår till 95 miljoner kronor. Säljare är Eskilstuna kommunfastigheter.

Annons

Det årliga hyresvärdet uppgår till 7,9 miljoner kronor och uthyrningsraden uppgår till 100 procent. Förvärvet görs till en yield på drygt 7,3%.

Fastigheten ligger på Verkstadsgatan 7 , John Engellaus Gata.

Tillträdet sker 8 januari 2026 och sker i form av ett fastighetsförvärv.

Efter tillträdet är Tingsvalvets fastighetsvärde uppe i 3,1 miljarder kronor. Av detta är knappt en tredjedel lokaliserat till Eskilstuna som därmed är största marknadsområde.

Planområdet ligger nordväst om Munktellstaden, ca 1 km nordväst om Eskilstuna centrum. Fastigheten angränsar till ett område som kallas Munktellstaden, där industriell verksamhet – framförallt mekaniska industrier – bedrivits mellan år 1840 och 2006. Industriverksamheter finns fortfarande kvar i närområdet, men en stadsomvandling pågår, där industrierna ersätts med bostäder och lättare kommersiell verksamhet, exempelvis kontor, enligt Eskilstuna kommun.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 10:00

Pizza Hut i rekonstruktion

25 restauranger. Sverigechefen kommenterar för Fastighetsvärlden. En fastighetsägare står för var femte hyreskontrakt.

Så mycket höjs hyrorna i Stockholm

Berör 50.000 hushåll. Branschorganisationen Fastighetsägarna kommenterar beskedet.
Topplista

Mäktigast 2025 – tre nya

Nu redovisas placeringarna 17–50.

SHF slår till och köper 27.000 kvm handel

Stora livsmedelskedjor och kända lågpriskedjor är hyresgäster.

Börsbolag vill höja hyrorna med upp till 65%

Extremt anser Hyresgästföreningen om yrkandet. Förhandlingarna har strandat.

Bolaget försvarar och motiverar höjningen

Ny strategi vid Castellum

Vd Pål Ahlsén berättar.

Platzer hyr ut 6.700 kvm kontor

Tioårigt hyresavtal och inflyttning våren 2026.

”Vi jagar inte kvadratmeter”

Patrik Åström, vd Helio, om att inte öppna anläggningar för volymens skull och om att bygga en modell där man kan betala marknadsmässig hyra.

Hovrätten: Ersättningslokal bedömdes godtagbar

Corem i process i hovrätten. Kostsam smäll för hyresgästen.

EQT gör rekordaffär

Har på några få år byggt en betydande logistikportfölj i USA.

Göteborg och Corem ger upp sitt svar på Kødbyen

”Det var svårt att få ihop delarna ekonomiskt”.
Kallenvret Savills Norge

Kallenvret: Norsk våg av pengar till Sverige

Savills Nordenansvarig pekar ut investerare från ett land som kommer att investera.

”Det är en otroligt viktig bransch”

Louise Hellman Strand, vd 7A, om att företag, och fastighetsägare, ser värdet av coworking och att marknaden är beredda att betala för tjänsten.
Carl Ek Fastigheter.

”Ska bygga bäst, inte mest”

Carl Ek Fastigheter vill göra unika projekt som sticker ut – gärna landmärken – och har blivit en av de ledande bolagen i sin nisch. Nu vill bolaget också ta ledartröjan inom hållbarhet.

Efter nobben från regeringen – så blir centrala Västerås

Blir istället endast en mindre påbyggnation.

 Tillbaka till förstasidan