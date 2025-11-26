Tingsvalvet köper för 100 mkr – utökar i Eskilstuna

Tingsvalvet har förvärvat fastigheten Nithammaren 8, i anslutning till Munktellstaden i Eskilstuna. Fastigheten har en uthyrningsbar area uppgående till 4.090 kvm och köpeskillingen uppgår till 95 miljoner kronor. Säljare är Eskilstuna kommunfastigheter.

Det årliga hyresvärdet uppgår till 7,9 miljoner kronor och uthyrningsraden uppgår till 100 procent. Förvärvet görs till en yield på drygt 7,3%.

Fastigheten ligger på Verkstadsgatan 7 , John Engellaus Gata.

Tillträdet sker 8 januari 2026 och sker i form av ett fastighetsförvärv.

Efter tillträdet är Tingsvalvets fastighetsvärde uppe i 3,1 miljarder kronor. Av detta är knappt en tredjedel lokaliserat till Eskilstuna som därmed är största marknadsområde.

Planområdet ligger nordväst om Munktellstaden, ca 1 km nordväst om Eskilstuna centrum. Fastigheten angränsar till ett område som kallas Munktellstaden, där industriell verksamhet – framförallt mekaniska industrier – bedrivits mellan år 1840 och 2006. Industriverksamheter finns fortfarande kvar i närområdet, men en stadsomvandling pågår, där industrierna ersätts med bostäder och lättare kommersiell verksamhet, exempelvis kontor, enligt Eskilstuna kommun.