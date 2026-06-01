Tingsvalvet i mindre köp för 40 mkr i Karlstad

Tingsvalvet har tecknat avtal med Ekvik Investment Group (EIG) avseende indirekt förvärv av fastigheten Sjövinden 5 i Karlstad samt tillträtt fastigheten. Det överenskomna fastighetsvärdet för fastigheten uppgår till 40 miljoner kronor.

Toboprop var rådgivare i transaktionen.

Den aktuella fastigheten ligger på Blekegatan 10, invid Vänern, och innehåller 2 600 kvm lokaler.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till 32 043 759 kronor, varav cirka 16,6 miljoner kronor har erlagts kontant, cirka 20,6 miljoner har erlagts genom lösen av extern skuld och cirka 2 miljoner kronor har erlagts genom revers om 1 999 996,08 kronor som har kvittats mot 39 944 stamaktier av serie B i bolaget vilka överförts till EIG inom ramen för bolagets syntetiska återköpsprogram av aktier som offentliggjordes den 2 januari 2026.

Den 31 mars 2026 uppgick fastighetsvärdet i Tingsvalvet till 3,2 miljarder kronor.

EIK verkar över större delen av Mellansverige och äger fastigheter i Linköping och Karlstad.