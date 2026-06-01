Fastigheten Sjövinden 5.

Tingsvalvet i mindre köp för 40 mkr i Karlstad

Tingsvalvet har tecknat avtal med Ekvik Investment Group (EIG) avseende indirekt förvärv av fastigheten Sjövinden 5 i Karlstad samt tillträtt fastigheten. Det överenskomna fastighetsvärdet för fastigheten uppgår till 40 miljoner kronor.

Annons

Toboprop var rådgivare i transaktionen.

Den aktuella fastigheten ligger på Blekegatan 10, invid Vänern, och innehåller 2 600 kvm lokaler.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till 32 043 759 kronor, varav cirka 16,6 miljoner kronor har erlagts kontant, cirka 20,6 miljoner har erlagts genom lösen av extern skuld och cirka 2 miljoner kronor har erlagts genom revers om 1 999 996,08 kronor som har kvittats mot 39 944 stamaktier av serie B i bolaget vilka överförts till EIG inom ramen för bolagets syntetiska återköpsprogram av aktier som offentliggjordes den 2 januari 2026.

Den 31 mars 2026 uppgick fastighetsvärdet i Tingsvalvet till 3,2 miljarder kronor.

EIK verkar över större delen av Mellansverige och äger fastigheter i Linköping och Karlstad.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 13:09

Jackpot - hyr ut hela det tidigare kasinohuset

”Vi är övertygade om att de nya hyresgästerna både kommer att förvalta det arvet och ta in huset i en helt ny era”.

Ändrar till mer bostäder och färre lokaler i Riksby

Delar ut ny markanvisning, läs om buden. Förändrade villkor för Fastpartners storsatsning.

Fastighets-vd:n släppt ur häktet

Fortfarande misstänkt för grovt penningtvättsbrott.

En Mondrianmålning av inhemska parter

FV Granskar: Nästan oligopol. Läs en kartläggning av ägarförhållandena i Stockholm CBD.

Bildextra: A House öppnar nummer fem

Slår upp portarna i smått kokande stadsdel.

Gör kort flytt i city – hyr 2 700 kvm

Tecknat hyresavtal för projektfastighet på Vasagatan. FV summerar uthyrningarna.

FV Affärskarta: Se fler uthyrningar i närområdet

Topplista: Största uthyrningarna av kontor 2026

211 000 kvm tömts i Kista – hit har flyttlassen gått

Alla har sökt sig närmare Stockholms innerstad. Läs om de nya adresserna. Men det finns även några som sökt sig till Kista.

Så hög blir vakansgraden i Kista efter Ericssons flytt

Setune säljer till Episurf

Nått totalt 4,3 miljarder kronor. FV listar affärerna.

Nr 3 i jättesatsning öppnad

Boqueria i Mood blev en succé. Hur kommer det gå i Mälarterrassen?

Slår till med köp i Kista

Ytterligare en transaktion har ägt rum i den vakanstyngda stadsdelen. Se karta.

Stockholms stad får inte tvångsköpa i Traneberg

Måste ersätta fastighetsägaren med 130 000 kronor.

Hotellkedja stor vinnare på Ericsson – en annan förlorar

Läs även vilka fastighetsägare som blir vinnare på följdeffekten av storflytten – och vilka som förlorar.

Castellum om den ”hemliga” affären: Väldigt glada

”Vi är ännu bara i ett tidigt skede”.

Storbrand hos Sagax i Älvsjö

”Det har varit en väldigt stor brand”.

Citycon nära sälja för 4,3 mdr

Ska avyttra tillgångar för 1 miljard euro de kommande två åren.

 Tillbaka till förstasidan