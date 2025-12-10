Tingsvalvet förvärvar för 100 mkr i Örebo

Tingsvalvet har i Örebro förvärvat lager- och lättindustrifastigheterna Grusgropen 1 och Kajutan 1 Det överenskomna fastighetsvärdet i affärerna uppgår till totalt 97 miljoner kronor.

Lejons Mäkleri har agerat rådgivare i affären.

Säljare är BR Group och AnEk samt JCC Group. Totalt handlar det om 5.500 kvm lokaler.

– Två nyare fastigheter i Örebros absoluta topplägen vad gäller lager och lättindustri, kommenterar Erik Lejon som agerat rådgivare i affären.

Köpeskillingen för förvärvet har delvis erlagts genom reverser, vilka kvittats mot nyemitterade preferensaktier och stamaktier serie B i Tingsvalvet (”kvittningsemissionen) samt stamaktier som överförts inom ramen för Bolagets syntetiska återköpsprogram, och delvis kontant.