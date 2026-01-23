Tingsrätten tar upp obligationstvisten

Bråket mellan obligationsägare och Ilija Batljan Invest går vidare. Tingsrätten har nu begärt skriftligt svaromål från företaget.

Det är Affärsvärlden som berättar att Stockhoms tingsrätt gått vidare med den stämningsansökan som den finansiella rådgivare Agenta lämnade in i början av året.

Tvisten har pågått sedan förra våren då obligationsägarna krävde omedelbar återbetalning av obligationer.

För någon vecka sedan röstades nya villkor för obligationerna igenom, efter transaktioner som kritiserats från obligationsägare i minoritet.

Under förra året återköpte Ilija Batljan Invest direkt eller via moderbolaget Health Runner en majoritet av obligationerna. Dessa är nu överlåtna till ett bolag som i sin tur är på väg att förvärvas av Episurf via ett omvänt förvärv.

